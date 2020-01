Engagés comme figurants, ils se retrouvent dans une manifestation de soutien à Huawei

Devant le tribunal dans lequel Meng Wanzhou contestait sa procédure d’extradition, une douzaine de manifestants tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Libérez Meng, Justice équitable!" ou encore "Trump arrête de nous harceler". Les figurants ont indiqué à des médias canadiens qu’ils ont été contactés sur Facebook ou via des connaissances, et ont ensuite été payés entre 100 et 150 dollars canadiens (69 et 103 euros) pour deux heures de tournage.