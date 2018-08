Erdogan entretient la tension avec Washington

"Certains croient pouvoir nous menacer avec l'économie, les sanctions, les taux de change, les taux d'intérêt et l'inflation. Nous avons mis au jour vos manigances et nous vous défions".

Ses déclarations surviennent alors que Washington et Ankara, alliés au sein de l'Otan, traversent une crise diplomatique. Celle-ci est notamment liée au cas d'un pasteur américain assigné à résidence en Turquie et dont les Etats-Unis réclament la libération.

Potions amères pour Erdogan



Pour les économistes, Ankara doit prendre des mesures urgentes pour redresser sa monnaie dont l'agonie inquiète l'Europe. Mais la plupart des remèdes qu'ils préconisent vont à l'encontre de la politique menée jusqu'ici par M. Erdogan.



Les économistes répètent depuis plusieurs mois qu'une hausse significative des taux d'intérêt de la banque centrale est nécessaire pour soutenir la livre et enrayer l'inflation galopante.



Mais M. Erdogan s'oppose fermement à une telle mesure. Les marchés ont été sidérés le mois dernier par le refus de la banque centrale de suivre cette voie en dépit de la gravité de la situation.



La banque centrale a néanmoins eu discrètement recours ces derniers jours à un mécanisme lui permettant de hausser de facto son taux au jour le jour.



Les économistes s'interrogent sur la capacité de M. Erdogan à affronter la crise actuelle, d'autant plus qu'il a nommé en juillet son gendre relativement novice, Berat Albayrak, aux Finances.



M. Albayrak a assuré jeudi qu'il combattrait l'inflation et imposerait la rigueur budgétaire. Mais les marchés attendent des actions.



La Turquie va-t-elle avoir recours au Fonds monétaire international (FMI) ? La question se pose aujourd'hui dans les cercles économiques.



Mais faire appel au FMI supposerait que M. Erdogan, qui s'enorgueillit d'avoir "réglé les dettes" de son pays, ravale sa fierté et que Washington, tout-puissant dans cette institution, donne son accord. Deux obstacles de taille.



M. Erdogan a déjà obtenu jeudi un chèque de 15 milliards de dollars de l'émir du Qatar.



Mais la 17e puissance économique mondiale est "bien trop importante pour rester longtemps à flots avec des petites doses d'argent étranger", nuance Holger Schmieding, économiste Berenberg.