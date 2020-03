Erdogan ordonne de stopper les migrants en mer Egée

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné l'ordre aux garde-côtes d' empêcher les migrants de traverser la mer Egée , confirmant une accalmie dans la crise migratoire entre la Turquie et l'Union européenne.

Le service des garde-côtes a par ailleurs assuré avoir sauvé jeudi 97 migrants en danger, accusant les Grecs d'avoir "dégonflé leurs trois bateaux et les avoir laissé dériver, à moitié en train de couler". Ankara et Athènes échangent continuellement des accusations concernant les migrants, les Turcs dénonçant la brutalité des Grecs à l'encontre des migrants, les Grecs accusant la Turquie de les pousser et même de les aider à passer en Grèce.