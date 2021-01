Et pourtant 2020 aura aussi été une année formidable...

2020 aura été marquée notamment par le Covid-19, le Brexit, les brutalités policières, et l’accélération de la déforestation amazonienne... mais pas que. En insistant en permanence sur nos difficultés, nous nous affaiblissons face à celles-ci.

C’est entendu : 2020 fut une année “psychologiquement difficile” (Le Vif), “la pire” (Le Figaro), “catastrophique” (Inrocks), “noire” (RTL), voire “pand’économique” (France Culture), a “lousy year” (Bill Gates), “from hell” (divers), “a train-wreck and a shit show, but that would be unfair to trains and shit” (Death to 2020, Netflix). Pourtant, cette idée est elle-même désastreuse, car, selon le proverbe inventé par Jacques Chirac, “on ne fait pas avancer un âne qui chie”.

Bien sûr. La pandémie du Covid-19 est une catastrophe aux dimensions multiples. On les connaît trop bien pour les ignorer ou les minimiser soit pour les détailler. Sans perdre de vue que certaines conséquences de la pandémie, comme le renforcement du parti communiste en Chine, produiront leurs pleins effets à retardement. On n’a pas fini d’affronter cette crise, et bien d’autres. C’est justement pourquoi il faut faire très attention à la manière dont nous nommons les choses.

Une année de progrès

Heureusement, quelques articles de presse soulignent les avancées enregistrées en 2020. Les Américains n’ont pas donné un deuxième mandat à Donald Trump, et les institutions y tiennent bon, alléluia. La polio a été éradiquée en Afrique. Le Soudan a interdit l’excision des femmes. L’Argentine a légalisé l’avortement. L’Union européenne a renforcé ses obligations pour lutter contre la crise climatique et a enfin trouvé l’unité nécessaire pour affirmer les principes démocratiques face à la Hongrie et la Pologne.

Même le coronavirus a eu des conséquences indirectes positives exceptionnelles. Pour la première fois depuis des décennies, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué. L’expérience du confinement aurait contribué aux mobilisations contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis en mai et juin. On a appris sur le plan individuel à apprécier ce qui nous paraissait ordinaire et sur le plan collectif à nous libérer de certains carcans. Sans oublier qu’on a trouvé plusieurs vaccins dans un temps record, grâce à une mobilisation de l’intelligence collective inédite dans l’histoire de l’humanité.

Heureusement aussi, certains nous rappellent qu’il est injuste de se complaire dans l’idée que nous avons vécu «la pire année» qu’ait connue l’humanité. 536, 1349, 1918, 1939 : entre explosions volcaniques millénaires, épidémies et guerres dévastatrices, les candidates à cet honneur sont nombreuses. Il ne s’agit pas d’être naïvement optimiste, de se nourrir d’illusions, mais de ne pas nous complaire non plus dans un discours ambiant qui nourrit déprime, ressentiments, défiance envers les institutions, et populismes anti-démocratiques.

La négativité, terreau de la démobilisation et des populismes

Le bombardement incessant de nouvelles catastrophiques suscite désespoir, déni et apathie. C’est particulièrement bien documenté en ce qui concerne le réchauffement climatique. Ici comme ailleurs, on constate que le cerveau humain face au danger privilégie la survie, se replie sur ses besoins immédiats. Et que "la perception de ne pas avoir le contrôle de la situation est certainement l'une [des causes d’apathie] des plus importantes", selon le psychologue Robert Gifford, qui a identifié sept “dragons de l’inaction”.

De plus, la manière dont on qualifie un défi conditionne la manière dont on va y répondre. La psychologue de l'Université de Caroline, Barbara Fredrickson, a découvert par ses recherches que, après un événement difficile, ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer détermine notre attitude pour la suite. Face au cauchemar de la ségrégation, Martin Luther King n’a pas mobilisé en insistant sur l’injustice et les difficultés quotidiennes, mais en partageant son rêve. Les révoltes naissent d’indignation. Mais elles se nourrissent d’espoir, de fierté, d’envie, voire d’utopie.

Qui plus est, le catastrophisme ambiant nourrit l’impression collective d’impuissance, d’inaction, et donc de ressentiment, lui-même ferment des nostalgies fantasmatiques et des populismes bilieux. On le constate en Espagne, le Covid attise les fièvres nationalistes, chaque région, défiante de Madrid, voulant avoir son mot à dire dans la gestion de la crise. Partout, le soutien des populations aux réponses de leurs gouvernements face à la crise recule.

Changeons de disque

N’étant pas capables collectivement de célébrer les exploits de la science, les perspectives encourageantes et les avancées sociétales, en insistant ad nauseam sur nos difficultés, nous nous affaiblissons face à celles-ci.

Apprenons à célébrer les exploits de la science, les perspectives encourageantes et les avancées sociétales. En n’oubliant pas, comme nous y invitait l’écrivain Jacques Dutourd que, “dans les situations désespérées, la seule sagesse est l’optimisme aveugle.”