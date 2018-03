Près de 100 diplomates russes refoulés par les alliés de Londres

L'affaire Skripal

L'agent double russe vivant au Royaume-Uni, Sergueï Skripal, et sa fille ont été la cible d'une tentative d'assassinat par empoisonnement le 4 mars dernier sur sol britannique. Selon le gouvernement de Theresa May, Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans, toujours hospitalisés dans un état critique, ont été victimes d'un agent neurotoxique militaire datant de l'époque soviétique, le Novitchok. La Russie dément toute implication.