Face au Covid, six pays sur dix ont pris des mesures démocratiquement inquiétantes

Face à la pandémie de Covid-19, plus de six pays sur dix dans le monde ont pris des mesures problématiques au niveau des droits humains ou des règles démocratiques.

C'est l'Inde - une démocratie - qui ressort en tête du classement mondial, avec des mesures jugées "inquiétantes" dans 9 des 22 domaines analysés (liberté de mouvement, d'expression, de la presse etc.), devant l'Algérie et le Bangladesh (8). Suivent la Chine, l'Égypte, la Malaisie et Cuba (7). La Russie est la première nation européenne, avec six domaines d'inquiétude, tout comme l'Arabie Saoudite, la Birmanie, la Jordanie, le Sri Lanka et le Zimbabwe.