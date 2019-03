Facebook a conservé des millions de mots de passe de manière non sécurisée

Nouvelle faille dans la gestion des données chez Facebook . Ce jeudi, l'un des plus grands acteurs de la Silicon Valley a reconnu que les mots de passe de centaines de millions d'utilisateurs avaient été stockés sur des serveurs internes sous forme non cryptée.

"Nous avons résolu le problème et, par mesure de précaution, nous allons prévenir tous ceux dont les mots de passe ont été stockés sous cette forme", a souligné Facebook dans un communiqué, précisant que normalement ses systèmes auraient dû les crypter. Le géant d'internet a l'intention de prévenir "des centaines de millions d'usagers de Facebook Lite", une version du site allégée pour les régions du monde ayant une connexion internet de plus basse qualité, mais aussi des dizaines de millions d'autres usagers de Facebook et d'Instagram.