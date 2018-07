Facebook suspend une autre compagnie d'analyse

Facebook a suspendu des applications de l'entreprise Crimson Hexagon. Les contrats de cette dernière avec les gouvernements et des grandes entreprises comme AB InBev, Adidas ou General Mills suscitent l'inquiétude.

Les agences gouvernementales américaines et un organisme à but non lucratif russe ayant des liens avec le Kremlin sont parmi les clients de Crimson Hexagon, une société d'analyse de données, selon le journal.