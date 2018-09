Fin du parcours chez Idea pour Yves Leterme

Le conseil d'administration de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale a arrêté sa décision: Yves Leterme ne rempilera pas l'été prochain pour un nouveau mandat.

Le conseil d'administration d'Idea, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, a décidé à la quasi-unanimité de ne pas prolonger le mandat de l'ancien Premier ministre belge, Yves Leterme, au poste de secrétaire général de l'organisation, annoncent des médias suédois.

Des désaccords s'étaient fait sentir quant à l'avenir Yves Letermes en Suède . Le conseil d'administration de l'institution annonçait fin août une décision imminente sur la prolongation ou non du mandat de Leterme.

En cause, un récent rapport du bureau de consultance KPMG. Il faisait état d'une gestion "autoritaire" d'Idea par Yves Leterme et d'un manque de pouvoir de décision collectif. Le rapport évoquait aussi des cas de discrimination, de traitement préférentiel et de harcèlement.