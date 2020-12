Gitanjali Rao, l’ado qui veut changer le monde grâce à la science...

Lorsque Gitanjali Rao avait quatre ou cinq ans, son oncle lui a offert un coffret de chimie. La jeune fille a maintenant 15 ans et sa passion pour la science est plus forte que jamais. Les innovations de cette lycéenne scolarisée dans un établissement STEM (science, technologie, ingénierie, mathématiques) de la banlieue de Denver, dans le Colorado, sont si brillantes qu’elles lui ont valu plusieurs prix. Tout récemment, Gitanjali Rao a été consacrée "enfant de l’année" par Time Magazine , une première.

Toutes ses innovations ont un point commun : améliorer la vie des autres. "Je n’imagine pas un monde rempli de gentillesse sans l’intervention de la science et de la technologie", explique Gitanjali Rao. A l’âge de 12 ans, choquée par la crise de l’eau contaminée de Flint, dans le Michigan, l’adolescente a mis au point Tethys, un outil rapide et peu onéreux permettant de détecter le plomb dans l’eau du robinet. Un peu plus tard, elle s’est attaquée au harcèlement en ligne grâce à l’intelligence artificielle. Elle a créé une application et une extension Chrome, baptisées Kindly, qui alertent les jeunes internautes si les mots qu’ils s’apprêtent à envoyer à autrui sont blessants.