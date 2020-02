Goffin préside le Conseil de sécurité sur fond de tensions entre la Belgique et Israël

Le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin préside ce mardi une session du Conseil de sécurité consacrée au plan de paix américain pour le conflit israélo-palestinien. Tout cela en pleine tension diplomatique ente Bruxelles et Tel Aviv.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont envolés lundi pour New York, accompagnés du ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin (MR). Le chef d'État interviendra mercredi à la tribune de l'ONU. Il évoquera la protection des enfants dans les conflits armés, un enjeu qui concerne plus de 420 millions d'enfants dans le monde.