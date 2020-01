Greta Thunberg à Davos: "Tout le monde parle de climat, mais personne ne fait rien"

Mais pour la jeune suédoise, "rien n'a été fait" pour le climat, en dépit de tous les discours en faveur de l'environnement. Une douche froide pour l'élite économique et politique réunie à Davos. Malgré une salle pleine, seule une poignée de dirigeants des industries du pétrole, du gaz et du charbon, qui sont les principaux responsables du réchauffement de la planète, ont assisté au discours de Greta Thunberg.

Aucune préoccupation climatique pour Trump

Donald Trump est attendu ce mardi. Dans le tweet annonçant sa venue, on ne décèle aucune préoccupation climatique. Par contre, il continue de vanter sa politique de l'"America First". "En route pour Davos, pour rencontrer les Leaders du monde et des affaires, et ramener la bonne politique et des centaines de milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis! Nous sommes maintenant NUMÉRO UN dans l'Univers, et de loin!"