Guerre commerciale: quels risques pour la croissance?

Qu'est-ce qu'un "bon accord"? Larry Kudlow a laissé entendre que si les Chinois faisaient preuve de bonne volonté dans les négociations, le président pourrait revenir sur cette décision. "Les choses pourraient changer en ce qui concerne les taxes, le président a dit que si on arrivait à un bon accord ou si on fait de bons progrès en vue d'un accord, il pourrait éventuellement se montrer souple sur les tarifs douaniers", a dit Kudlow. Mais il a immédiatement mis un bémol: "s'il n'y a pas de progrès dans les négociations alors les taxes pourraient être durcies."

Alors, où va-t-on?

Alors que les économistes mettaient en garde depuis des mois contre les risques d'une escalade de la guerre commerciale pour l'économie mondiale, qui montre déjà des signes d'essoufflement , les menaces et les représailles de ces derniers jours entre les États-Unis et la Chine ont renforcé ces craintes.

Pourtant, "ni les annonces de droits de douane supplémentaires par Trump la semaine dernière ni la dévaluation du yuan ne sont objectivement un gros problème", assure le prix Nobel d'économie Paul Krugman dans sa chronique du New York Times. "Pourquoi ces petits chiffres ont-ils de pareilles conséquences? Principalement parce que nous avons appris, sur les principaux protagonistes de ce conflit commercial, des choses qui rendent plus probable une guerre commerciale plus longue et plus importante que ce qui était prévu quelques jours plus tôt", a-t-il écrit.