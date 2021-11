Guillaume Pitron, journaliste: "Notre smartphone est notre ennemi"...

Pour Guillaume Pitron, journaliste, l'univers dématérialisé que les technologies digitales nous vendent n'est qu'un mythe. Leur incidence sur le plan écologique, géopolitique et social est considérable.

Journaliste, mais aussi réalisateur de documentaires, Guillaume Pitron a mené avec "Voyage au bout d'un like"* une longue enquête minutieuse sur la pollution et l'impact sur notre monde et notre environnement de l'univers dématérialisé.

Que vous inspire la panne récente dont Facebook a été victime?

Cette panne dont l'origine n'est pas très bien comprise est sans doute informatique, et pas le fait des centres de données.

En revanche, six heures d'interruption de services, c'est un cataclysme dans le monde du numérique: les entreprises de centre de données qui proposent un service d'hébergement, le cloud, sont tenues à des exigences de ce qu'on appelle le 3 tiers. Ils doivent impérativement tourner à 99,9% du temps.

"Pour une seule information, il y a une multiplication et complexification de l'infrastructure des technologies électriques."

Pour ce faire, toute une infrastructure doit être mise en place: il faut d'abord endiguer un défaut éventuel d'alimentation électrique. Et, quand bien même, toutes les alimentations électriques du centre de données tomberaient en panne, ce qui est rarissime, il faut prévoir, dans une idée de continuité de services, un centre de données miroir: pour une seule information, il y a donc multiplication et complexification de l'infrastructure des technologies électriques qui permettent au centre de données d'être toujours disponible et une multiplication des infrastructures de stockage elles-mêmes. Ce qui débouche sur une gabegie d'électricité colossale, le risque que le centre de données tombe en panne, que son binôme "miroir" prenne relais se révélant au final extrêmement faible. 30% du parc total seraient constitués de data centers zombies, au cas où surviendrait un évènement qui ne se produira probablement jamais.

"C'est mon exigence comme utilisateur qui pousse à cette fuite en avant matérielle et énergétique."

Cet "accident" chez Facebook nous montre que nos vies numérisées sont dépendantes de ces infrastructures à la fois robustes et fragiles, et en même temps tout le trésor de savoir-faire et de génie humain qu'il y a derrière pour éviter justement que cela ne se reproduise. Cet évènement va ajouter un coût matériel électrique et énergétique supplémentaire monstrueux afin qu'il ne se reproduise plus. Mais c'est mon exigence comme utilisateur qui pousse à cette fuite en avant matérielle et énergétique.

Vous évoquez d'ailleurs l'image du Léviathan: nous nourrissons nous-mêmes la bête, tout en nous déclarant protecteurs de la planète...

Nous sommes contradictoires, voire schizophrènes: à la fois conscients de l'impact du pétrole, du plastique, de l'amiante, avec une volonté saine et sincère de bien faire; et pour autant, nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire humaine de la pollution. De la pollution directe provoquée par ces infrastructures, mais aussi de la pollution indirecte dans notre manière de consommer. Au travers de sites de vente en ligne, par exemple, au design léché sur lesquels il est facile de naviguer et qui vont m'inciter à acheter…

Un monde dématérialisé, écrivez-vous, sera toujours un monde plus matérialiste…

Internet est l'un des plus puissants moteurs de l'anthropocène aujourd'hui, si ce n'est le plus puissant. Il s'agit de technologies qui vont réinventer notre façon de consommer: reprenons l'exemple de la plateforme de commerce électronique, toujours plus ergonomique et agréable, et qui va inciter à consommer des produits que l'on n’aurait pas consommés jusque-là. Et durant ce temps gagné et libre justement, je vais peut-être regarder Netflix ce qui aura aussi des conséquences au niveau énergétique.

Ces plateformes accélèrent l'échange matériel de services, mais aussi de biens physiques. Prenons l'exemple du postier qui aurait dû disparaître avec le e-mail; pourtant, il n'y en a jamais eu autant. Ils ne livrent pas seulement des lettres, mais toutes sortes d'objets que les plateformes numériques proposent à l'achat. Lesquelles ont mis sur le trottoir de nos rues et le goudron des livreurs Deliveroo, des chauffeurs Uber et des livreurs Amazon. Cet effet vient précisément percuter le mythe de la dématérialisation que nous vendent ces technologies.

"On a donc une technologie qui, loin de parvenir à la dématérialisation des échanges, au contraire, va générer plus de consommation."

On a donc une technologie qui, loin de parvenir à la dématérialisation des échanges, au contraire, va générer plus de consommation avec un impact direct quantifiable dans le monde physique. Ce qui va nous rendre plus matérialistes: toute une série de biens et services d'alimentation ou culturels, quels qu'ils soient, seront toujours plus disponibles par la grâce de ces technologies qui font le lien entre l'offre et la demande que nous exprimons. Ce sera donc un monde toujours plus matérialiste. Matérialisé et matérialiste…

"Ce qui ne se perçoit pas ne se conçoit pas davantage", écrivez-vous...?

Nous ne percevons pas l'infrastructure. L'un des éléments qui nous en empêchent, c'est tout simplement le téléphone: un bel objet, qui a été conçu par Steve Jobs dans une vraie recherche engagée au moment de l'Apple-1, recherche de pureté, de virginité, de perfection esthétique inspirée de l'architecture bouddhiste zen.

"Notre smartphone est un faux ami, voire notre ennemi, qui nous empêche de nous représenter l'infrastructure qui le soutient."

Et cet objet, qui va être notre seule entrée vers le réseau numérique, est d'une beauté, d'une pureté, d'une simplicité qui se situe aux antipodes de la pollution générée par cette infrastructure et la complexité qui doit être mise en œuvre pour la faire fonctionner. Notre smartphone est un faux ami, voire notre ennemi, qui nous empêche de nous représenter l'infrastructure qui le soutient.

Vous indiquez que les technologies digitales polluent plus que les compagnies aériennes en termes de CO2...

Un peu moins que deux fois plus puisque les avions représentent 2,4% et l'industrie numérique 3,7%. Comparativement aux bienfaits qu'elle apporte en temps de covid, sans doute est-ce une pollution qui est finalement acceptable. Mais il faut bien se figurer que c'est un peu moins de deux fois la pollution du secteur civil aérien. Après la honte de voler, la honte de tweeter?

N'y aurait-il pas une irrémédiable contradiction entre capitalisme et écologie?

On constate une recherche schizophrène de profit tout en préservant la planète. Un grand récit a permis ces dernières années de faire coïncider ces deux objectifs contradictoires, de résoudre la quadrature du cercle, celui du capitalisme virtuel. La dématérialisation est justement un grand récit capitaliste, à savoir s'enrichir de prospérer tout en limitant l'impact de l'homme.

"Il s'agit en fait de stratégie marketing, de relations publiques portées par des discours officiels, des chiffres produits par les industriels eux-mêmes."

L'objet de ce livre est précisément de s'attaquer à ce mythe à ce récit complètement faux. Il s'agit en fait de stratégie marketing, de relations publiques portées par des discours officiels, des chiffres produits par les industriels eux-mêmes. Si cette idée de dématérialisation n'est pas comprise comme mythe, elle risque de nous convaincre que l'on peut continuer de la sorte sans rien modifier et sans conséquence…

Vous vous inquiétez du fait que les GAFAM sont tous américains…

La question qui se pose est celle de la souveraineté sur nos données qui sont ponctionnées par les GAFAM et les États-Unis, et stockées parfois sur notre continent, mais transférées ensuite en dehors du territoire européen.

"Les Européens ne perçoivent pas, à l'inverse des Américains ou des Chinois, l'importance d'être souverains quant aux données."

Nous ne sommes plus propriétaires de ce que nous produisons. Ce sont pourtant des informations éminemment stratégiques pour qui sait s'en servir.

Les Européens ne perçoivent pas, à l'inverse des Américains ou des Chinois, l'importance d'être souverains quant aux données et de créer ce qu'on appelle le cloud souverain ou cloud de confiance. Nous sommes très en retard sur ce point comme ailleurs…

Nous sommes face à la première génération alpha de diplômés digitaux, nés avec internet. Quel sera d'après vous l'impact sur le travail et ses relations?

Je rebondirais sur la capacité à les concentrer: je l'évoquais avec un prof de lycée qui me confiait être obligé de passer par le numérique pour recapter l'attention durant son cours. La volatilité de ces jeunes adultes est forte et est bien la conséquence de cette disponibilité. Ce déficit d'attention peut avoir un impact direct sur la manière dont on va produire un travail physique ou intellectuel.

"La question de la sagesse devient de plus en plus urgente, à mesure que le progrès technologique s'accélère."

La technologie n'est ni bonne ni mauvaise, mais ambiguë: il s'agit toujours d'un questionnement quant à l'usage qui survient après l'innovation. La question de la sagesse devient de plus en plus urgente, à mesure que le progrès technologique s'accélère: une éducation est à faire notamment au niveau de la surinformation qui crée, je pèse mes mots, une obésité...

