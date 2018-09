"Il faut conserver un dialogue avec l'Iran" (Charles Michel)

Le Premier ministre belge Charles Michel s'est montré prudent ce mardi après l'intervention du président des Etats-Unis Donald Trump lors de l'ouverture de la 73e assemblée générale des Nations unies à New York. Le président américain s'en est pris durement à l'Iran, qu'il accuse de "semer le chaos" dans le monde. Un discours centré sur la grandeur de la nation américaine et opposé au multilatéralisme pourtant l'essence de l'ONU.

"Il y a en Iran des forces ouvertes vers le progrès et nous en tenons compte", explique Charles Michel.

Multilatéralisme vs unilatéralisme

Le Premier ministre belge souligne "les tensions entre la vision multilatérale, privilégiée par la Belgique au sein de l'Union européenne et des Nations unies, face au nationalisme exacerbé prôné par Donald Trump". Une tension marquant la 73e assemblée des Nations unies.

"Sa vision des relations internationales est fondée sur l'addition des Etats nations et l'espoir que cette addition corresponde à un monde meilleur", poursuit le Premier ministre, "mais les grands défis du monde, comme le climat, la résolution et la prévention des conflits, nécessitent un travail commun, et c'est celui des Nations unies depuis des années, depuis 70 ans maintenant".