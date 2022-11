"Il faut mieux intégrer les citoyens dans la transition énergétique"

Dans le cadre du 8e congrès des Solvay Schools Alumni, lundi dernier, L'Echo a modéré un débat sur l'impact de la transition énergétique et des changements climatiques sur les entreprises et les stratégiques publiques. Cinq invités de marque, provenant d'horizons et de spécialités différents, ont présenté leurs points de vue, mais aussi quelques propositions. Nous avons sélectionné les plus prospectives d'entre elles.