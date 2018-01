Depuis l’an 2000, nous nous sommes retrouvés confrontés au terrorisme islamiste, au populisme, à la crise migratoire et au réchauffement climatique. La perspective d’assister à la "fin de l’histoire" chère à Francis Fukuyama semble déjà bien loin. Pour Alain Minc, le vrai changement par rapport à l’an 2000, "c’est que les aléas ont massivement augmenté". Dans son nouveau livre, il propose quelques clés pour mieux appréhender et gérer ces aléas plutôt que de les subir.

En quoi Emmanuel Macron est-il un rempart contre le populisme?

Nous assistons à la montée des populismes et à l’apparition de ce que j’appelle les démocraties "illibérales". Ce sont des pays dotés du suffrage universel mais où le pouvoir qui en sort estime avoir tous les droits et, en particulier, celui d’atténuer la force des contre-pouvoirs. Pour combattre le populisme, il faut retourner les armes du populisme contre lui-même. Cette recette a été expérimentée pour la première fois en Espagne avec le mouvement Ciudadanos dont la méthode rejoint celle de Podemos – contourner les appareils et écarter les élites anciennes – mais dont l’idéologie est mainstream, c’est-à-dire modérée, libérale, européenne. Ce fut clairement la stratégie de Macron pendant sa campagne. Il a utilisé certaines armes du populisme non pas au profit d’un extrémisme mais au profit d’une pensée essentiellement pro-européenne.

La fermeté du gouvernement Macron sur la question migratoire serait-elle motivée par la peur d’un retour du FN?

La politique migratoire de Macron est d’abord motivée par le bon sens. Il faut distinguer deux cas de figure. Nous devons l’asile à ceux qui sont menacés dans leur chair par des régimes répressifs ou par la guerre. Mais ne donnons pas l’asile à des ressortissants de pays avec lesquels nous sommes en train de négocier leur hypothétique adhésion ou association à l’Union européenne, comme le Kosovo par exemple. Ces gens-là doivent être refoulés très rapidement. Un Kosovar ne peut pas prétendre qu’il risque d’être persécuté dans son pays. Je ne vois d’ailleurs pas en quoi cette distinction de bon sens pourrait être assimilée à un recul des libertés publiques.

Macron, pour finir, est-il de gauche ou de droite?

Il se situe dans la grande filiation gaulliste. Le premier homme politique de l’après-guerre à s’être déclaré de gauche et de droite, c’était de Gaulle.

L’avenir de la construction européenne passe-t-il par une relance à partir d’un petit groupe de pays fondateurs?

Nous vivons un moment de grâce. On a parlé d’enlisement voire d’éclatement de l’Europe. Or nous avons aujourd’hui sur la table une proposition extrêmement ambitieuse et un contexte politique très favorable. Il faut commencer par l’axe franco-allemand. Je suis un militant de longue date d’un nouveau Traité de l’Elysée, principe que Macron a proposé et que Merkel a accepté. Ensuite, il faudra élargir à un premier cercle qui correspond grosso modo à la zone euro. C’est la vraie Europe fédérale, dotée d’une monnaie grâce à l’euro et d’une demi-citoyenneté grâce à Schengen. Après, on pourra renforcer l’Europe des 27, mais il ne faut pas rêver. L’état actuel des pays d’Europe de l’Est ne permet pas d’aller beaucoup plus loin que le maintien du statu quo.

CV express Né à Paris en 1949

Marié et père de trois enfants

Diplômé de l’École des Mines de Paris et de l’ ENA

Économiste, essayiste, conseiller politique et dirigeant d’entreprise

En 1988, il a lancé aux côtés de Carlo de Benedetti l’ OPA sur la Générale de Belgique

Aujourd’hui, il dirige sa société AM Conseil et préside la société autoroutière Sanef

et préside la société autoroutière Il siège dans les conseils d’administration de plusieurs grandes sociétés (Fnac, Yves Saint Laurent, Caixabank…)

Pendant la campagne présidentielle de 2017, il a d’abord soutenu Alain Juppé puis Emmanuel Macron dont il partage les convictions européennes

Comment traiter avec les pays d’Europe de l’Est qui partagent de moins en moins le projet européen?

Lorsqu’ils dépassent les bornes, il ne faut pas hésiter à utiliser la sanction financière. Ce sont des pays qui reçoivent entre 3 et 4% de leur PIB sous forme d’aides européennes.

Sur quels chantiers faudrait-il mettre la priorité?

Privilégions l’achèvement de l’eurozone, en travaillant sur une vraie union bancaire, dotée d’un système de garantie des dépôts, et sur des fonds d’investissements européens, qui peuvent s’endetter. Il ne s’agit pas de faire prendre en charge par les Allemands les dettes du passé. L’idée est que les pays européens, de concert, s’endettent pour faire des projets d’infrastructures. Cela va de pair, selon moi, avec la redéfinition d’une politique d’immigration. Quant à la défense, il n’y a d’Europe de la défense qu’avec les Britanniques. La chance de la France est d’être assise aux deux tables de jeu. La première est économique et germano-française, l’autre est stratégique et franco-britannique.

Au vu de la santé de l’économie américaine, on pourrait se dire que le trumpisme n’a pas que du mauvais?

L’économie américaine avance sur sa vitesse acquise. Le trumpisme y ajoute une petite bouffée d’oxygène supplémentaire alimentée par la perspective de baisses d’impôts pour les entreprises. Mais c’est peu de choses au regard du passif accumulé par les Etats-Unis depuis l’arrivée de Donald Trump. En tant que pro-européen, j’observe que trois fées Carabosse se sont penchées sur le berceau européen: Trump, Poutine et Erdogan. À l’issue du sommet du G7 de Taormine, Merkel a dit: "Désormais, après ce que j’ai entendu, je sais que l’Europe ne peut plus compter que sur elle-même."

L’hypothèse d’un second mandat pour Trump est-elle fantaisiste ou au contraire envisageable?

Je constate que la médiocrité de cette administration n’a en rien amoindri son socle politique. Trump ne s’occupe que de politique intérieure. Les tweets envoyés tous les jours entre 4 et 6 heures du matin ne sont pas adressés au reste du monde mais servent avant tout de baume régénérateur pour ses partisans.

Comment traiter avec le Kremlin lorsqu’il cherche à déstabiliser les démocraties occidentales?

Le vrai problème que nous avons avec les Russes se situe dans la dépendance énergétique des Allemands par rapport au gaz russe. Du coup, cela empêche l’Europe de tenir une position ferme vis-à-vis de Moscou. D’une part, il faut maintenir une fermeté absolue sur les droits de l’homme, faute de quoi nous risquons de nous déconsidérer aux yeux de Poutine. D’autre part, il faut être prêt à avoir ce que le général de Gaulle appelait des relations de puissance à puissance.

Un futur équilibre au Moyen-Orient reposerait selon vous sur trois piliers: l’Egypte, l’Iran et Israël. Il faudrait donc rediscuter avec l’Iran?

Si Henry Kissinger était encore aux affaires, il aurait fait le voyage à Téhéran pour proposer le deal suivant: une renonciation définitive aux ambitions nucléaires contre une annexion du Qatar. Le Qatar, ça n’existe pas, c’est Monaco par rapport à la France, c’est juste une poche de gaz partagée avec l’Iran qui, avec son argent, essaie de se constituer en micro-Etat. Si l’Iran avait la main sur le Qatar, il disposerait de l’argent nécessaire à son développement.

Vue en plein écran "Une humble cavalcade dans le monde de demain" Alain Minc, éditions Grasset, 190 pages, 17 euros. ©Grasset

N’est-ce pas utopique?

Je ne dis pas que c’est plausible, d’autant que c’est quelque chose de difficilement acceptable pour les Américains. Mais il faut voir notre relation avec les Iraniens d’une manière plus positive. Cela vaut en particulier pour les Israéliens qui devraient comprendre qu’à long terme, ceux qui existent dans cette partie du monde, ce sont ceux qui ont plus de 40 siècles d’histoire dans les pattes, à savoir les Égyptiens, les Perses et Israël. Le reste est très fragile.

Parmi ces maillons faibles, vous citez l’Arabie saoudite qui risque de devenir le trou noir de la région.

Le colonel Lawrence a fait croire aux Bédouins d’Arabie saoudite qu’ils allaient pouvoir former un État. Dieu merci, il y a eu pour eux la crise du pétrole qui les a prodigieusement enrichis. Aujourd’hui, avec la perspective d’un pétrole moins cher en raison de la baisse de la consommation, l’Arabie saoudite risque d’être menacée dans son identité et son intégrité. Voici un an, les Saoudiens ont consommé un cinquième de leurs réserves de change pour combler un an de déficit budgétaire. Le prince héritier saoudien veut affranchir le modèle saoudien de sa dépendance au pétrole. Avouez que c’est une plaisanterie. Penser qu’on va implanter les rigueurs de l’économie de marché dans un pays où les gens ont toujours vécu en rentiers, c’est aussi naïf que lorsque les Américains pensaient pouvoir implanter la démocratie en Irak comme ils l’ont fait en Allemagne et au Japon en 1945.

Faut-il redouter l’imminence d’une nouvelle crise financière?

Il y aura nécessairement une nouvelle crise. La question est de savoir quel type de crise se profile. Cela pourrait être un choc boursier, comme en 1987 ou 1997, ou plus grave, une crise bancaire, comme en 2007. Pour ma part, je ne crois pas à une nouvelle crise bancaire. À force d’exigences de fonds propres, les banques ont été pratiquement transformées en service public. Avant 2007, les banques affichaient un taux de rentabilité de 20 à 25%. Aujourd’hui, elles engrangent 8% à tout casser. C’est le taux que laissent les régulateurs énergétiques aux entreprises énergétiques.

L’ascension fulgurante du bitcoin vous inquiète-t-elle?

C’est la bulle des Tulipes de Hollande, ni plus ni moins. Ce n’est pas la même chose que lorsque les banques ne prêtent plus.

Le système bancaire chinois est un autre motif d’inquiétude.

Quand un pays dispose de 3.000 milliards de dollars de réserves, il dispose d’une cagnotte suffisante pour remettre à flots les bilans de ses banques.

Comment interprétez-vous le récent réchauffement entre les deux Corées?