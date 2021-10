Il reste huit ans pour diviser les émissions de gaz à effet de serre par deux

Il reste huit années à l'Humanité pour diviser grosso modo ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par deux et ainsi avoir une chance de limiter le réchauffement mondial à 1,5°C au cours de ce siècle. Voilà l'avertissement lancé mardi par le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue) dans son dernier rapport sur l'écart entre les engagements des États en matière d'émissions de GES et ce qu'il convient de faire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat.

Cela, alors qu' une réduction des émissions de 30% est nécessaire pour espérer maintenir le réchauffement à 2°C et même de 55% pour tenir l'objectif de +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle. "Le changement climatique n'est plus un problème futur. C'est un problème actuel", alerte le directeur exécutif du Pnue, Inger Andersen, appelant les États à prendre des mesures d'urgence pour le climat.

Ambitions rehaussées

En vertu de l' accord de Paris , les pays sont tenus de soumettre des NDC plus ambitieuses tous les cinq ans. Au 30 septembre 2021, seulement 120 pays, représentant un peu plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre, avaient annoncé de nouvelles NDC.

Un total de 49 pays, plus l'Union européenne, ont annoncé un objectif de zéro émission nette. Dernièrement, la Russie et l'Arabie saoudite (pour 2060) ainsi que l'Australie (pour 2050) se sont engagées sur cette voie. Mais les promesses de neutralité carbone sont souvent vagues et dépourvues d'objectifs intermédiaires crédibles de réductions des émissions de GES.

Urgence climatique

Le rapport du Pnue se penche en outre sur la question du méthane , dont les émissions représentent la deuxième plus grande contribution (après le CO2) au réchauffement mondial. Ce gaz, qui a un potentiel de réchauffement plus élevé que le dioxyde de carbone, demeure en revanche beaucoup moins longtemps que le CO2 dans l'atmosphère (12 ans contre des centaines d'années).

Réduire les émissions de méthane limiterait plus rapidement l'augmentation de température, souligne l'organe onusien, ajoutant que des mesures techniques disponibles et peu coûteuses permettraient déjà de réduire les émissions d'origine humaine de méthane de quelque 20% par an. Un niveau qui pourrait passer à -45% en ayant recours à des mesures plus structurelles et comportementales.