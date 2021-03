Israël, France, États-Unis: les gagnants et les perdants de la course aux vaccins

Israël en exemple

Israël est devenue en quelques mois la référence mondiale en termes de vaccination contre le Covid-19 , profitant d'un approvisionnement massif de vaccins et d'une bonne organisation de son système de santé. Ainsi on observe que 45,53% de la population du pays est totalement vaccinée, contre environ 3 % en Belgique et en Europe de manière générale.

Si l'on rapporte le nombre de doses de vaccins administrées par rapport à la population, on observe une nouvelle fois qu'Israël figure de loin en première position avec 103 doses (ce chiffre comprend les premières et deuxièmes doses). Suivent le Royaume-Uni (35 doses) et les États-Unis (28 doses). La Belgique est le mauvais élève européen avec un peu plus de 8 doses pour 100 personnes.