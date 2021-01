Israël, premier pays au monde dans la vaccination contre le Covid-19

Israël est de loin le pays le plus avancé au monde dans la vaccination de sa population contre le Covid-19. Organisation quasi militaire, forte adhésion de la population, élections en mars... plusieurs facteurs expliquent cette rapidité.

En Israël, la campagne de vaccination se déroule à grande vitesse. En deux semaines, plus d'un million de personnes ont été vaccinées contre le Covid-19, ce qui représente 12% de la population . Le pays se place, de loin, à la tête du classement mondial, suivi par le Bahreïn, où 3,6% de la population a été vaccinée et le Royaume-Uni (1,3%).

Six millions de doses ont également été commandées à Moderna. Ce qui fait au total 14 millions de doses, pouvant protéger sept des neuf millions d'Israéliens, la vaccination nécessitant deux doses.

Un système de distribution militaire

Le système de distribution et l'adhésion de la population expliquent aussi la rapidité avec laquelle le vaccin est inoculé . "Tout est centralisé ici. Nous avons toutes les informations de chaque patient sur une seule carte. La stratégie de distribution du vaccin se fait selon une organisation quasi militaire", explique Léa Lévy, médecin à Tel-Aviv. "Le vaccin est en accès médical, nous n'avons pas besoin qu'un médecin signe une autorisation".

Les quatre caisses maladies israéliennes sont parfaitement organisées. Plus de 150.000 personnes reçoivent chaque jour le vaccin, dans des centres aisés d'accès. "Dans mon centre, nous recevons de 300 à 400 personnes par jour. Les premiers vaccinés sont les plus âgés, de plus de 60 ans, viennent ensuite les malades à risques", poursuit-elle. "Nous ne jetons rien. Si des unités restent en fin de journée, nous les injectons aux jeunes".