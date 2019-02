"J'ai passé trois ans dans le couloir de la mort"

L’Espagnol Joaquin José Martinez a vécu l’enfer du couloir de la mort en Floride, aux côtés d’autres condamnés. Il s’est engagé depuis lors contre la peine de mort. L’Echo l’a rencontré.

"Je croyais dans le système. Dès que je voyais à la télé des gens dans le couloir de la mort, je pensais qu’ils devaient mourir. Jusqu’à ce qu’un jour, je me retrouve moi-même dans le couloir de la mort. Et là, ces gens sont devenus ma famille." La voix de Joaquin José Martinez se déchire. Il retient ses larmes.

Cet Espagnol aimait faire la fête dans les années 90, alors qu’il résidait avec ses parents en Floride. Il arborait filles et voitures de course avec l’insouciance de l’hidalgo.

Tout bascule le 27 mai 1997, le jour où un tribunal le condamne à mort pour le double meurtre de Douglas Lawson, un dealer, et de sa petite amie Sherry McCoy.

Joaquin José Martinez a été dénoncé par d’anciennes compagnes jalouses. La preuve tient dans une vidéo remise à la police par son ex-épouse, Sloane Millian, dans laquelle il aurait "avoué". Les preuves par ADN le disculpant ne sont pas retenues. "En entendant la sentence, je me suis senti trahi par le système que j’avais soutenu durant des années", confie-t-il.

Enfermé avec les serial killers

ll entre dans le couloir de la mort, au bout duquel l’attend la chaise électrique. La victime, Douglas Lawson, étant le fils d’un shérif, il reçoit un "traitement spécial". "Je me suis retrouvé avec les pires des criminels, les pires des serial killers. Qu’allais-je faire avec ces gens, moi qui avais été un partisan radical de la peine de mort?", dit-il. "J’y ai passé trois ans. Ils sont devenus des amis. J’en ai rencontré qui ne méritaient pas d’être là."

Dans l’attente d’être exécuté, Joaquin José Martinez subira des humiliations et des tortures psychologiques, dans une cellule de 1,80 mètre sur 2,90, glaciale en hiver, avec une nourriture infâme et des gardiens violents. "C’est étrange, je dormais bien. Je faisais même des rêves magnifiques. Mais quand je me réveillais, je voyais les barreaux devant moi et le cauchemar recommençait", résume-t-il.

"Aucun des treize condamnés avec lesquels j’étais n’est aujourd’hui en vie." Joaquin josé martinez

Plongé dans le néant du couloir de la mort, il se liera avec des hommes tétanisés par la peur. Loin des siens, on ne vit plus. "On pense toujours à la famille des victimes. Mais il y a aussi une famille derrière un condamné à mort. Moi, j’avais une petite fille."

Dehors, sa famille organise sa défense malgré ses modestes moyens. L’Espagne se prend de passion pour le condamné. Des photos de lui en tenue orange font le tour du pays. Des collectes de fonds finissent par rassembler les milliers de dollars nécessaires pour engager les meilleurs avocats et des enquêteurs privés. Sa défense lui coûtera plus d’un million de dollars. "J’ai rencontré des innocents dans le couloir de la mort qui n’avaient pas d’argent pour se défendre", dit-il. "Moi, j’ai eu la chance d’avoir le soutien de mes parents, des Espagnols, de l’Union européenne, du pape Jean-Paul II".

En juin 2000, la Cour suprême annule le premier jugement. Au deuxième jugement, la vidéo, à peine audible, n’est plus retenue. Il est innocenté. Libre, Joaquin José Martinez jure de combattre la peine de mort. "Aucun des treize condamnés avec lesquels j’étais n’est aujourd’hui en vie. Ils ont tous été exécutés. Je me souviens difficilement de leurs visages, tant ils étaient déformés par la souffrance. Je me souviens de ceux de leurs parents, marqués par la douleur", lâche-t-il. "Ce qui m’a sauvé, c’est d’être Européen."

Aujourd’hui, il est père de sept enfants. Mais le traumatisme est resté. Le seul grésillement d’une ampoule lui rappelle la chaise électrique.

7e Congrès mondial contre la peine de mort

Joaquin José Martinez et d’autres condamnés à mort témoigneront au septième Congrès mondial contre la peine de mort, à Bruxelles, du 26 février au 1er mars. Plus de 106 pays dans le monde ont aboli la peine de mort, 52 continuent à l’appliquer, et 32 ont suspendu les exécutions.

Cinq pays, l’Iran, l’Egypte, l’Arabie saoudite, le Pakistan et l’Irak, se démarquent pour les faits qu’ils punissent de la peine de mort, incluant l’homosexualité et l’apostasie. La Chine détient le triste record des exécutions. "Pour tous ces gouvernements, la peine de mort est un instrument de pouvoir", explique Raphaël Chenuil-Hazan, directeur de la coalition Ensemble contre la peine de mort, organisateur du congrès.