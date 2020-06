"Jean-Paul II ne voulait pas voir les abus"...

C’était la première fois en effet qu’un pape était doté d’un corps. Il nage, il skie et il exploite à merveille cette image. Après l’attentat de 1981, il attend d’être à 100% rétabli avant de réapparaître en public, en pleine forme et sûr de lui. Cette image tranche avec sa parole très conservatrice. Son rêve est de restaurer une Eglise de puissance. Face à la modernité qui refuse Dieu, il impose la puissance d’un catholicisme sûr de lui et très centralisé. Il se considère comme un général en chef à la tête d’une armée de prêtres. Il va hyper-sacraliser le prêtre qui, de ce fait, n’appartient plus au commun des mortels. On imagine sans peine comment ce statut accordé aux prêtres a pu favoriser des abus. Il a aussi promu de nouvelles communautés religieuses où de nombreux abus ont été perpétrés. On pense aux Légionnaires du Christ bien sûr, mais aussi à l’Opus Dei, à la Communauté des Béatitudes, à la Communauté de Bethléem, etc.