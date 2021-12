Joachim Nagel succède à Jens Weidmann à la tête de la Buba

Joachim Nagel, 55 ans, est membre du parti social-démocrate du nouveau chancelier. Ce professeur en économie connaît bien les rouages de la "BuBa" , où il a travaillé 17 ans (dont six ans au sein du directoire entre 2010 et 2016, chargé tour à tour des départements "marchés" puis "technologies de l’information") avant de passer à la banque centrale de développement, la KfW. Depuis 2020, il travaillait pour "la banque des banques centrales", la Banque des Règlements internationaux (BRI), à Bâle.

Joachim Nagel devrait incarner une politique plus constructive que celle de son prédécesseur Jens Weidmann, en réponse aux attentes des partenaires de Berlin, notamment les pays du sud, très endettés. Olaf Scholz s’est engagé tout au long de sa campagne en faveur d’un ton plus respectueux de l’Allemagne envers ses partenaires du sud de l’Europe, sans pour autant déroger aux principes d’orthodoxie chers aux Allemands. Nagel est qualifié de "social-démocrate favorable à la stabilité" par la presse.

Le choix de Joachim Nagel est une des premières nominations du nouveau chancelier allemand, et elle pourrait avoir quelques répercussions sur la politique monétaire au sein de la zone euro . Le président de la Bundesbank siège, en effet, de droit au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Du fait du poids économique de l'Allemagne, il est même l'un des poids lourds de cette instance.

Changement de ton

Avec Nagel, le ton de l’Allemagne au sein de la BCE devrait changer, mais pas forcément ses objectifs… Sa nomination est, en effet, le fruit d’un compromis avec le FDP, le parti libéral qui détient désormais le ministère des Finances à Berlin, et se présente comme le garant de l’orthodoxie au sein du nouveau gouvernement. "Nagel est une personnalité très expérimentée qui garantira la continuité à la Bundesbank", assure ainsi le ministre des Finances Christian Lindner.

"Le nouveau président de la Bundesbank devra continuer à s’engager de façon résolue pour la stabilité des prix, c’est plus important que jamais dans un contexte d’inflation", ajoute Jörg Krämer, l’économiste en chef de la Commerzbank. Sa nomination intervient à un moment tendu pour la Bundesbank, alors que l’inflation s’envole en Allemagne à plus de 5% en novembre, au-dessus de la moyenne observée dans la zone euro, et bien au-delà de l’objectif de 2% visé par la BCE.