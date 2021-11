Joan Tronto, politologue: "Les activités des gens ordinaires ne sont pas considérées à leur juste valeur"

Pour Joan Tronto, l'éthique du "care" implique de restructurer l'économie pour nous rendre moins dépendants de la richesse et de la production. Pour avoir plus de temps pour nous soucier des autres.

Née aux États-Unis dans les années 1980, la "théorie du care" (prendre soin, se soucier des autres) a été récemment mise en lumière par la crise sanitaire. Quelle est la place du soin dans nos sociétés? Qui en a la charge? Comment la repartir de manière plus équitable? Mardi dernier, la politologue américaine Joan Tronto, l'une des grandes représentantes de ce mouvement, a reçu le titre de docteure honoris causa de l'UCLouvain.

Qu'entendez-vous par "care"? Quel est le sens de "l'éthique du care"?

C'est tout ce que nous faisons qui rend le monde meilleur; tout ce que nous faisons pour perpétuer et réparer notre monde, pour que nous puissions tous y vivre aussi bien que possible. Le care est ainsi inscrit au cœur de nos vies quotidiennes, que nous en soyons conscients ou non.

Est-ce que cela signifie que, d'une certaine manière, tout est "care"?

Toutes les activités peuvent avoir une dimension de "care". Tout dépend de votre but, de votre projet. Mais, à côté de ça, il y a des actions qui relèvent de la destruction et qui donc n'ont rien à voir avec le "care".

L'éthique du "care" est-elle un humanisme?

Le "care" est une valeur fondamentale pour regarder le monde. Pas seulement les humains, mais aussi les animaux ou la planète. On peut être humaniste et ne pas reconnaitre que les chiens éprouvent du "care" pour les gens. Le "care" est partout dans le monde. Il arrive partout, y compris dans les conflits. Il désigne une autre manière d'interagir avec le monde et avec les autres.

Vue en plein écran Pour Joan Tronto, "nous sommes bien plus dépendants que nous le pensons des autres". ©Tim Dirven

La théorie du "care" insiste donc sur l'aspect relationnel?

Le "care" valorise l'action de prendre soin les uns des autres en montrant que c'est une activité humaine centrale. Tous les êtres humains sont, à un moment donné de leur vie, des "receveurs de care" (car ils ont besoin de soins) et des "donneurs de care" (car ils vont donner des soins).

Ce qui est donc fondamental quand on aborde l'éthique du "care", c'est l'aspect relationnel. Dans cette conception, l'humain n'est jamais considéré comme un individu isolé, mais comme un être en relation constante avec les autres. Plus vous approfondissez cette relation, plus vous développez le "care". À un moment ou un autre, nous aurons besoin de l'aide des autres. Et c'est ce lien qu'il faut comprendre, car il donne sens à la vie.

L'individualisme dans nos sociétés n'est-il pas le principal obstacle à la mise en place de cette éthique?

Bien évidemment, la plupart du temps, nous portons d'abord attention à ceux qui nous sont proches: nos parents, nos enfants, etc. La situation est différente lorsqu'il s'agit de personnes qui nous sont moins proches. Il faudrait, par exemple, recréer toute une série de liens entre les générations qui dépassent le cadre familial.

Le but de l'éthique du care est précisément de rétablir un équilibre entre ceux dont on se sent proches et les autres. Nous devons nous en préoccuper précisément parce que nous sommes bien plus dépendants que nous le pensons des autres. Or, cette dépendance crée des obligations, de la responsabilité.

C'est-à-dire?

Tous les êtres humains sont dépendants de soins. Or, il arrive bien souvent que ce besoin de soins soit assumé par d'autres. Nous sommes ainsi dépendants d'autres individus qui en assument une part non négligeable. Historiquement, la charge de ces soins a été assumée par les femmes, en particulier celles des couches sociales inférieures.

Le "care" pose donc en creux la question de la justice sociale. Quand on regarde les choses du point de la question du soin, on voit qu'il est nécessaire de réévaluer les activités des gens ordinaires, qui ne sont pas considérées à leur juste valeur. Dans notre société, il y a un déséquilibre flagrant entre celui qui reçoit et celui qui donne le soin.

Cette "éthique du care" était-elle présente dans certaines époques antérieures?

Toutes les sociétés développent des pratiques de soin. Durant le Moyen Âge, les seigneurs devaient prendre soin des serfs. Même les sociétés esclavagistes ont développé leurs pratiques du "care" : au sein de celles-ci, certains humains étaient considérés comme des outils pour exécuter des tâches que personne ne voulait faire.

Comment penser l'articulation entre cette "éthique du care" et nos démocraties?

Il est possible de créer une théorie politique du care démocratique. La valeur démocratique la plus importante est, à mes yeux, celle d'égalité. Or, il y a de nombreuses inégalités du point de vue du "care".

Dans nos sociétés, la charge des soins et sa responsabilité sont reparties de façon inégalitaire. Où réside l'injustice dans nos sociétés? Pas seulement dans le fait qu'il y ait des gens qui manquent d'argent, mais dans le fait que les privilégiés demandent à certains de prendre soin de choses dont ils ne veulent pas s'occuper…

La crise du covid est venue réaffirmer toute l'importance du "care"?

Durant la crise du covid, le "care" est devenu plus visible. Cette crise a montré combien il est important aujourd'hui et pourquoi nous avons intérêt à le prendre au sérieux.

Le capitalisme est-il l'ennemi du "care"?

C'est moins le capitalisme en tant que tel que la recherche de la richesse qui est l'ennemie du "care". Le "care" peut fonctionner avec une société capitaliste même si, cela va de soi, une société capitaliste nous rend moins solidaires.

Dans nos sociétés, le vrai problème est que nous nous soucions de la richesse plus que d'autres choses. Il faut restructurer l'économie pour nous détacher de cette dépendance à la richesse et à la production. Notre priorité devrait être de réparer, d'entretenir, et de maintenir en vie les êtres vivants.

Concrètement, comment articuler le "care" et l'économie?

Il faut rendre l'économie éthique. La valeur du "care" devrait diriger les décisions économiques. Le "care" devrait, par exemple permettre une autre organisation du temps. Nous avons besoin de plus de temps pour le soin.

Les gens n'ont pas le temps pour le soin, parce qu'ils travaillent trop. Et ainsi ils déchargent le soin sur d'autres, qui sont à peine considérés. Il faut donner au "care" autant de valeur qu'à la production, en réévaluant notamment les salaires. Pourquoi est-ce qu'une femme de ménage ou une infirmière devrait être moins payée qu'un trader ou un chef d'entreprise? Cette crise l'a bien montré: il faut rémunérer davantage les personnes qui travaillent dans le domaine du soin, et il faut mieux répartir la charge de soin non rémunéré.

"L'éthique du care" est donc fondamentalement féministe?

Oui, car elle met en lumière des injustices de genre. Quand on regarde les choses du point de vue du "care", on voit que ce sont les femmes qui majoritairement l'assument. Bien sûr, la situation de la femme a évolué dans nos sociétés: certaines peuvent accéder aux études et, par conséquent, au monde du travail. Mais ces femmes vont ensuite engager une autre femme pour s'occuper des enfants, pour faire le ménage, laver les vêtements… C'est un cercle vicieux.

Ne faudrait-il pas tout simplement imposer le "care"?

Le "care" est une injonction morale, mais chacun peut avoir son approche. Et les valeurs du "care" peuvent varier d'une personne à l'autre. Nous ne désirons pas être soucieux des autres de la même manière. Certains ne veulent pas, par exemple, placer les personnes âgées dans des maisons de retraite; d'autres, oui. La société n'a pas à imposer une vision unilatérale du "care".

Comment envisager une politique du "care"?

Cela peut passer par l'éducation, notamment. Il faut rendre les gens plus sensibles aux autres.

Plus vous pratiquez le "care", plus vous devenez attentif aux autres. Hélas, nous vivons dans une culture où nous sommes entraînés à ne pas voir les besoins des autres. Mais rien n'est fixé de manière éternelle. On peut changer cela.

Y a-t-il aujourd'hui un homme ou une femme politique qui pratique selon vous une politique du "care"?

La maire de Bogota, Claudia Lopez, est une femme remarquable. Elle tente de créer une société du "care". Elle s'est notamment focalisée sur les besoins de transport des Colombiens et des Colombiennes.

Le transport n'est pas qu'une question d'efficacité économique, mais aussi une question de "care". Elle a aussi créé un système municipal du soin pour tenter de décharger les femmes, en les libérant du travail domestique. Elle essaye ainsi de rééquilibrer la charge des soins entre les femmes, les hommes et les pouvoirs publics. Chaque politique publique devrait être évaluée en fonction du "care".