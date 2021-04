"Justice est faite": les réactions dans le monde au verdict du procès George Floyd

Les réactions pleuvent aux États-Unis et à travers le monde suite au jugement du policier Derek Chauvin, reconnu coupable de l'homicide et du meurtre de l’Afro-Américain George Floyd en mai 2020.

Un "tournant dans l'histoire", un nom devenu "synonyme de justice", un soulagement,... On ne compte plus les réactions dans le monde entier suite au verdict du procès George Floyd, rendu mardi soir. Au terme de trois semaines de procès, de visionnage de vidéos et de dépositions de 45 témoins, les 12 jurés ont jugé Derek Chauvin coupable d'homicide et de meurtre aux deuxième et troisième degrés.

L'annonce du verdict a d'abord provoqué une explosion de joie parmi une foule de 200 personnes rassemblées devant le tribunal de Minneapolis, où se déroulait ce procès politique très médiatisé. Plus d'un millier de personnes ont ensuite défilé dans le centre-ville, arborant des pancartes avec les noms d'autres Afro-Américains morts à la suite d'une altercation avec la police. "Maintenant que nous avons obtenu justice pour George Floyd, c'est au tour de Daunte Wright", a affirmé un manifestant, en référence au jeune homme noir tué le 11 avril par une policière blanche lors d'un banal contrôle routier dans la banlieue de Minneapolis.

Charles McMillan et Genevieve Hansen, des témoins présents au procès, sur la place George Floyd après la lecture du verdict

"On ne peut pas s'arrêter là"

Mais les réactions ont rapidement émané de toutes les sphères de l'Amérique, sportive, artistique ou politique. À commencer par le président Joe Biden, qui a déclaré que le verdict était un "pas de géant pour la justice en Amérique". "Le verdict de culpabilité ne fera pas revenir George" mais cette décision peut être le moment d'un "changement significatif", a-t-il dit, ajoutant toutefois qu'un tel verdict était beaucoup trop rare dans un pays miné par le racisme systémique. Le Président avait plus tôt téléphoné à la famille de George Floyd pour exprimer son soulagement. "L’histoire se souviendra de ce moment", leur avait promis la vice-présidente Kamala Harris.

"Si nous sommes honnêtes, nous savons que la vraie justice va bien plus loin qu'un seul verdict dans un seul procès." Barack Obama Ancien président des États-Unis

"C'est une victoire pour ceux qui luttent pour la justice contre l'injustice" ainsi qu'un "tournant dans l'histoire", s'est pour sa part félicité l'avocat de la famille Floyd, Ben Crump. "Nous quittons Minneapolis en sachant que l'Amérique est meilleure." "Nous avions besoin d'une victoire dans ce dossier, c'était très important et nous l'avons eue", a aussi confié Rodney Floyd, un des frères de George Floyd. "Nous allons peut-être respirer un peu mieux maintenant", a-t-il dit, faisant écho aux derniers mots de son frère.

Barack Obama, premier président noir des États-Unis, a lui appelé à poursuivre cette "lutte". "Aujourd'hui, un jury à Minneapolis a fait ce qu'il fallait faire. Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que la vraie justice va bien plus loin qu'un seul verdict dans un seul procès", a-t-il ajouté, en appelant à poursuivre "le combat" pour lutter contre le racisme et les violences policières.

En dehors des États-Unis, le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué la nouvelle de la condamnation de Chauvin, et le maire de Londres Sadiq Khan a déclaré que la mort de George Floyd "a eu des répercussions dans le monde entier".

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a qualifié un verdict de "responsabilité" et averti que le racisme systémique ne se limite pas aux États-Unis.

Dans le monde des affaires, le patron de Facebook Mark Zuckerberg a dit "espérer que ce verdict apportera un certain réconfort" à la famille Floyd "et à tous ceux qui ne peuvent pas s’empêcher de se reconnaître dans cette histoire". "Nous sommes solidaires avec vous, conscients qu’il s’agit d’un combat plus vaste contre le racisme et l’injustice", a écrit le fondateur du réseau social.

Le monde du sport salue une victoire

Adam Silver, le patron de la NBA, l'association professionnelle de basket aux États-Unis, a promis que son organisation poursuivrait sa campagne en faveur de réformes dans la justice et la police aux États-Unis. "Le meurtre de George Floyd a été un point de rupture dans la façon avec laquelle nous considérons les problèmes de race et de justice dans notre pays, et nous sommes heureux de voir que la justice semble avoir été rendue", a-t-il déclaré.

"Les émotions que je ressens en ce moment sont difficiles à décrire. C'est monumental, la mort de George n'est pas vaine." Lewis Hamilton Pilote de Formule 1

Les joueurs de la NBA se sont joints aux manifestations qui ont éclaté dans tout le pays après le décès de George Floyd. La star des Lakers de Los Angeles, LeBron James, qui a été l'une des principales voix de ce sport en matière d'égalité raciale, a tweeté en majuscules à propos du verdict: "RESPONSABILITÉ". Les joueurs des Minnesota Timberwolves et des Minnesota Lynx ont également salué l'issue du jugement dans un communiqué commun.