Katowice, un contre-la-montre pour transformer l'essai de Paris

Dimanche s’ouvre en Pologne la 24e conférence climatique mondiale, un rendez-vous diplomatique qui doit permettre de mettre en musique l’Accord de Paris. Derrière ce contre-la-montre crucial pour l’entrée en vigueur de l’Accord, en 2020, Katowice est aussi le rendez-vous de l’ambition: alors que les engagements nationaux en matière d’émissions sont insuffisants, la conférence pourrait être un momentum pour des engagements plus forts.

Le diable et les détails

Les négociateurs tentent de converger vers la définition de règles précises sur l’application de l’Accord de Paris sur le Climat, qui doit succéder dans un an au Protocole de Kyoto. Le traité conclu en 2015 a fixé le cap d’une limitation du réchauffement climatique "bien en deçà de 2°C" et engage à "poursuivre les efforts" pour limiter le réchauffement à 1,5°C.

Le réchauffement de 1°C par rapport aux niveaux préindustriels a déjà été atteint, alors que les records de températures moyennes s’enchaînent et que la concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère a atteint l’an dernier 405,5 parties par million (ppm), un niveau inédit au cours des trois derniers millions d’années.

"Il reste beaucoup de pages à traiter, énormément de travail. Mais on a le sentiment que beaucoup de points peuvent être réglés avant l’arrivée des ministres, pour qu’ils n’aient à arbitrer que les sujets les plus délicats comme des éléments liés à la différenciation entre pays en développement et développés", explique un négociateur.