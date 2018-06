Kim-Trump, une rencontre historique aux lendemains incertains

"Dernier vestige de la Guerre froide"

Même si M. Trump affirme que la dénucléarisation aura lieu aussi vite que "mécaniquement, physiquement" possible, il a refusé de fixer une échéance. En conférence de presse de plus d’une heure après la rencontre, alors que M. Kim repartait pour Pyongyang, il a souligné sa conviction que son interlocuteur était sincère et que l’engagement pris ne serait sans lendemain, comme ceux du passé. "Nous entamerons ce processus très rapidement - très, très rapidement – absolument" , a-t-il martelé au sujet de la dénucléarisation. Kim Jong-un l’aurait notamment assuré qu’un site d’essais de moteurs de missiles "allait être détruit très bientôt".

"Little Rocket man"

La réalité pourrait bientôt faire retomber l’euphorie suscitée même si le sommet doit être replacé dans une perspective à plus long terme. En 2017, la Corée du Nord enchaînait les essais de missiles intercontinentaux pouvant atteindre le territoire américain. Elle menait en septembre le sixième et plus puissant de ses essais nucléaires. Les deux pays s’invectivaient et leurs dirigeants se donnaient encore du "Little Rocket man" et du "malade mental". Donald Trump menaçait même du "feu et de la fureur" le régime de Pyongyang. La péninsule redoutait une nouvelle guerre.