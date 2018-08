Kofi Annan: la cicatrice du génocide rwandais

Décédé samedi, l'ancien secrétaire général de l'Onu aura connu sur le continent africain l'un des pires moments de sa carrière avec le génocide au Rwanda et plusieurs de ses plus belles réussites de diplomate.

Premier secrétaire général des Nations unies originaire d'Afrique sub-saharienne, le Ghanéen Kofi Annan, décédé samedi à 80 ans, aura connu sur le continent l'un des pires moments de sa carrière avec le génocide au Rwanda et plusieurs de ses plus belles réussites de diplomate.

Comme toute une génération de responsables, diplomates et ministres des Affaires étrangères, Kofi Annan restera marqué à jamais par l'incapacité de la communauté internationale à prévenir et empêcher le génocide au Rwanda en 1994 , qui fit 800.000 morts selon l'ONU, essentiellement parmi la population tutsi.

Kofi Annan a 56 ans et occupe depuis un an le poste de secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix lorsque les machettes des génocidaires s'abattent sur les Tutsi et hutu modérés au Rwanda.