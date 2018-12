Kroll - Vadot, dessins croisés sur l'actualité

Vadot vs Kroll; Kroll vs Vadot. L’exercice de la rencontre est simple: cinq thèmes récurrents de l’actualité et la manière dont ces sujets inspirent les dessinateurs de presse dans leur travail.

D’un côté de la table, Pierre Kroll, dessinateur attitré du Soir notamment, de l’autre, Nicolas Vadot, "notre" dessinateur. Dans cette caravane capitonnée qui meuble l’une des salles d’un grand libraire bruxellois, la discussion va déjà bon train. Entre les deux compères, on sent plus qu’une confraternité. Une estime mutuelle réelle. L’exercice de la rencontre est simple: cinq thèmes récurrents de l’actualité et la manière dont ces sujets les inspirent dans leur travail. Mais on le verra, le citoyen n’est jamais loin du professionnel du dessin de presse.

Les attentats

→ Le piège du cynisme

Pierre Kroll: L’attentat de Charlie Hebdo a marqué notre métier, évidemment. Mais a posteriori, j’ai l’impression qu’il a trop attiré l’attention sur notre métier. Tout le monde n’est pas capable d’apprécier un dessin de presse et d’en rire. Mais ce n’est pas le but d’ailleurs. Des tas de lecteurs n’avaient jamais fait attention au dessin de presse, quel que soit le titre qu’ils lisaient. Depuis ces imbéciles de frère Kouachi, tout le monde sait ce qu’est un dessin de presse avec le style Charlie Hebdo, radical, laïc et iconoclaste comme référence. Et de critiquer notre travail sur cette base. Je ne comprends rien à la musique classique contemporaine, je ne me permets pas de la juger. C’est l’effet un peu paradoxal de ce drame: j’aimerais autant que l’on se préoccupe un peu moins des dessinateurs de presse.

Vue en plein écran "Champions du monde" – Pierre Kroll. Les Arènes, 96 p., 20 euros. ©Kroll Vadot

Le dessin sur les attentats, comme sur d’autres sujets dramatiques, est devenu une sorte de figure imposée de la discipline. La difficulté est de ne pas tomber dans le cynisme où l’on est finalement fier de son dessin et d’avoir eu l’idée que les autres n’ont pas eue. Je préfère ne pas faire ces dessins-là. Vu d’ici, Les dessins de nos confrères étrangers sur les attentats de Bruxelles étaient tous les mêmes et globalement pitoyables. Tintin ou Manneken Pis en pleurs… On fait sans doute la même chose avec les mêmes clichés.

Nicolas Vadot: Les attentats font partie de ce que j’appelle l’actualité poisseuse, comme les grandes catastrophes ou l’accident de Sierre. Il n’y a rien d’autre à pointer que la fatalité, la tristesse commune. Même sans polémique et sans prise de position journalistique, il faut quand même dessiner parce que nous sommes des réceptacles de la catharsis locale. Mais pour les attentats, on peut aussi faire du dessin politique, pour éviter le côté pervers de vouloir faire une belle image sur un truc par nature épouvantable. Les statues ou les monuments qui pleurent, on l’a tous fait et je n’en peux plus. J’essaye donc d’être dans la démarche journalistique et politique en prenant une attitude.

Nous ne sommes pas des humoristes, au contraire de Geluck. Nous sommes des journalistes politiques. Notre métier, c’est de parler de l’actualité en utilisant le rire comme moyen mais pas comme fin.

Concernant Charlie Hebdo en particulier, j’en ai marre de la sacralisation de Charlie tous les 7 janvier. Cette réaction rend Charlie Hebdo incritiquable et c’est sans doute ce qui pouvait lui arriver de pire. On en fait tout ce qu’il combattait, c’est-à-dire une institution.

Vue en plein écran ©Vadot

Trump

→ Analyser pour comprendre

Nicolas Vadot: C’est un bon client en tant que dessinateur puisqu’il est caricatural. Et encore, il faut être prudent dans la manière dont on le traite pour éviter de tomber dans le "trumpbashing", l’attaque gratuite. On n’a pas idée à quel point une majorité silencieuse trouve que ce type est très bien, qu’il incarne la revanche du blanc déclassé. Et plus on lui tape dessus, plus on le renforce auprès de cette frange de la population. Je m’efforce donc d’apporter un travail d’analyse dans mes dessins même s’il prête facilement le flanc à la moquerie. J’essaye donc de comprendre et faire comprendre pourquoi Trump n’est pas le mal; il est le symptôme du mal. Le personnage est intéressant en tant que miroir qu’il nous tend. En théorie, un type qui dit qu’il va prendre les femmes par la chatte devrait sauter immédiatement. L’affaire Clinton-Lewinsky, à côté de cela, c’était du pipi de chat. Et plus ça va, plus on s’aperçoit que les gens ne l’aiment pas malgré ces déclarations, ils l’aiment pour ça! Et c’est ça qui est terrifiant. Ce n’est pas qu’un accident de l’histoire.

Vue en plein écran ©Vadot

Le rôle du dessinateur de presse n’est pas de faire rire au détriment de quelqu’un ou de quelque chose. Mais de décrypter les tenants et aboutissants avec des images là où les journalistes le font avec des mots. Un dessinateur de presse qui ne prend pas position par ses dessins, c’est un grand jet d’eau tiède. ça ne sert à rien.

Pierre Kroll: C’est effectivement un fournisseur quotidien, par facilité… Obama n’était ni plus ni moins difficile à dessiner, mais il n’était pas présent quatre fois par jour dans l’actu par ses tweets, ses déclarations ou ses prises de position.

Mais il ne faut pas tomber dans la facilité, avec sa mèche, son allure vulgaire… Il faut aller chercher plus loin que ses déclarations à l’emporte-pièce. Non seulement, il est le symptôme d’un mal, mais il est aussi le moteur actuel de l’évolution du monde. Lorsque l’on voit des Trump, des Bolsonaro et autres refuser en bloc le pacte sur le climat, cela détermine l’avenir du monde. Et en tant que dessinateur de presse, on peut se positionner en adversaire de leur politique. Et tant pis si des lecteurs me disent après que je n’ai rien compris parce qu’ils représentent leur peuple.

Le climat

→ Avoir un avis sur tout?

Nicolas Vadot: Sujet casse-gueule aussi. Une fois que l’on a dessiné les ours blancs sur la banquise… Que reste-t-il? C’est difficile de faire des dessins non chiants sur le climat. À part les climatosceptiques comme Trump, il y a quand même une certaine unanimité sur le sujet. Du coup, j’essaye de questionner les gens sur des sujets annexes, comme les causes, la voiture de société par exemple. Ou de me questionner. Comment devrais-je changer ma vie par rapport au climat? Au-delà de l’usure qu’engendrent certains sujets, il y a aussi la pérennité du dessin. Ceux que j’ai faits sur BHV, je ne les comprends plus… On a cette grande chance que l’on n’est pas obligé d’aller manifester dans la rue parce qu’on peut le faire tous les jours par nos dessins. C’est un privilège mais il ne faut pas en abuser.

Vue en plein écran ©Kroll

Pierre Kroll: J’ai été sensibilisé au climat il y a très longtemps puisque j’ai une licence en sciences de l’environnement. Donc tous les dessins sur la banquise qui fond, je les ai faits dans les années 80, à une époque où c’était encore très militant. J’ai vu passer toutes les modes: les pluies acides, le trou dans la couche d’ozone… On n’en parle plus aujourd’hui, on a l’impression qu’on l’a rebouché. Cela ne va pourtant pas mieux. J’ai donc l’impression d’être fatigué par la question au moment où elle devient vraiment prégnante. Il y a un phénomène d’usure teinté de pessimisme. Que le climat change et que l’homme en soit la cause, c’est une réalité. Les manières de freiner cette évolution font évidemment davantage débat.

Nicolas Vadot: En tant que dessinateur de presse, on est censé avoir un avis sur tout. Le danger est de devenir des donneurs de leçons. Il y a des sujets que l’on doit illustrer sur lesquels on n’a simplement pas d’avis. L’euthanasie, par exemple… Je me refuse à prendre parti parce qu’il faut prendre parti. Dans ces cas-là, il vaut mieux fermer sa gueule.

Pierre Kroll: Le dessin peut aussi renvoyer la question au lecteur. Lorsque je dessine une petite vieille en chaise roulante au bord de la falaise, demandant qu’on la pousse, je renvoie la question au lecteur. Le dessin permet de formuler la question ou le débat d’une autre manière, plus insidieuse sans doute. En montrant un tableau vide avec la légende "Ceci n’est pas Mahomet", j’interpelle le lecteur sur la représentation du prophète. Et du coup c’est lui qui doit se positionner en fonction de ce qu’il comprend du dessin.

Nicolas Vadot: L’effet miroir du dessin est très intéressant, beaucoup plus que mon avis personnel. En quoi le dessin va vous inciter à réfléchir sur votre jugement, pas obligatoirement le changer mais au moins y réfléchir? Il faut toujours avoir en tête le rôle que l’on a en matière de transmission.

Les migrants

→ De l’utilité des clichés

Vue en plein écran "Carément dingue" - Vadot Nicolas. vadot.com, 108 p., 20 euros. ©Kroll Vadot

Nicolas Vadot: Je me suis aperçu, à mon corps défendant, que je dessinais mal les migrants. Une sorte de masse informe qui perdait toute humanité. En les montrant à 25 dans un bateau, des têtes noires émergeant de gilets orange, j’en fais des objets impersonnels, des quotas de pêche… Cette terrible photo d’Aylan sur une plage de Turquie a été un déclic; il y a des gens, une souffrance derrière les images, des parents en pleurs. Quand je dessine la migration, j’essaye d’en tenir compte, de réfléchir de manière globale et de ne pas tomber dans les clichés. On peut les utiliser comme codes pour faire passer un message, mais il faut faire très attention de ne pas s’y piéger.

Pendant la guerre d’Irak, on m’a fait remarquer que je ne dessinais que des soldats américains blancs. Sans doute dans mon esprit, c’était une guerre de blancs… Il faut donc faire attention à ce que l’on dessine pour ne pas véhiculer les clichés que l’on veut combattre.

Pierre Kroll: Les clichés font un peu partie de notre vocabulaire. Mais il faut effectivement faire attention à ne pas se faire manger par cela. Pour illustrer le manque de crèches à Bruxelles, j’ai fait, il y a des années, le dessin d’une caissière qui planque son enfant sous sa caisse. Ma caissière était noire. Personne n’a compris mon dessin, parce que sa couleur de peau détournait le propos. Autre exemple, sur le harcèlement sexuel au boulot, je mets une femme dans le rôle de la patronne et un homme dans celui du secrétaire. ça ne passe pas…

Dans le cas des migrants, le fait d’en faire des noirs serrés dans une embarcation, cela devient un logo, un symbole, au-delà du cliché qui peut du coup apparaître dans une toute autre situation pour rappeler cette problématique.

Vue en plein écran ©Kroll

Ces gens-là ne traversent pas la Méditerranée pour faire du sport. Ils ont une bonne raison de le faire. Pourtant, je reçois des courriers de gens qui me demandent d’arrêter de les bassiner avec ce sujet sous prétexte que je n’ai pas de solution. On n’a forcément pas la solution à la crise des migrants. Je pense que le monde est forcément appelé à se mélanger. Mais à quel terme et après quelle évolution, je n’en sais rien. Mais en attendant une solution générale, je crois à l’initiative personnelle. Lorsque l’on voit une personne en difficulté, on l’aide assez naturellement.

Il est effectivement des sujets à ce point pourri qu’ils divisent au-delà de toute humanité. Je ne connaissais ça que dans le conflit israélo-palestinien où l’on m’a reproché, d’un côté comme de l’autre, d’avoir des sentiments pour l’adversaire. Il faudrait donc que l’on regarde ça avec froideur?

Nicolas Vadot: On nous taxe parfois de racisme parce que l’on fait des Africains à la peau noire avec un gros nez et des grosses lèvres. Bien sûr, c’est un cliché mais, sans cela, comment reconnaître les protagonistes? Si tous les personnages ont la même couleur, le dessin devient incompréhensible…

Parfois le dessin nous échappe, en croisant deux idées par exemple. Avec l’expérience, on fait davantage confiance à notre instinct et on réfléchit moins. Il m’arrive assez régulièrement de travailler dans l’urgence, sans filet pour répondre à tous les cas de figure d’un événement dont on ne connaît pas l’issue. Dans ces cas-là, je laisse parler mon inconscient. Et le dessin m’échappe. Souvent ça marche, parfois pas. On doit se faire confiance.

Vue en plein écran ©Vadot

Brexit

→ Faire passer la nuance

Nicolas Vadot: Cet événement a touché au cœur la psyché britannique. Les familles se déchirent là-dessus. ça me touche beaucoup puisque je suis à moitié anglais. ça montre par l’absurde ce que cela peut donner lorsque l’on met des populistes au pouvoir. Cela oblige l’Europe à se redéfinir. Cela ne servirait à rien de refaire un référendum maintenant, ce serait sans doute pire. Le sujet est important et éminemment complexe. C’est là qu’il faut faire de la pédagogie et c’est là que nous avons un rôle à jouer.

Mais cela n’empêche pas un côté militant. Je ne m’en cache pas depuis la première seconde, j’ai toujours été contre le Brexit. Cela transparaît évidemment dans mon travail. Mais c’est aussi notre rôle d’avoir une opinion.

Sur la forme, par contre, la politique devient un théâtre très excitant pour un dessinateur. Theresa May, c’est la nouvelle Thatcher, Johnson, c’est un gros bébé insupportable dont on ne sait que faire… et comme c’est un sujet à épisode, on peut jouer sur ce côté feuilleton.

Vue en plein écran ©Kroll Vadot

Pierre Kroll: Sans être Anglais, il est évidemment plus difficile de sentir un tel sujet. On peut donc faire du factuel pur: May qui brandit son accord devant l’Europe qui pleure; jouer la symbolique: l’Angleterre qui veut s’écarter à la rame alors que l’Écosse s’accroche; ou expliquer les choses en rappelant d’où on vient: en remerciant David Cameron qui a foutu le brol avec son idée de référendum. C’est difficile de poser une opinion sur ce sujet, si ce n’est que le peuple qui vote n’a pas toujours raison. Donc il faut essayer d’expliquer.

C’est parfois la grande frustration de notre métier, il est très difficile de faire passer la nuance. On peut se permettre d’être de mauvaise foi et l’assumer. Mais nous devons globalement faire preuve d’honnêteté intellectuelle.

Nicolas Vadot: Notre métier n’est pas seulement de faire des petits dessins, ni même de bons dessins. On se pose des questions de conscience quotidiennement. Je n’ai jamais publié de dessin que je n’assumais pas.

Vue en plein écran Pierre Kroll ©anthony Dehez