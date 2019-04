L'Américain David Malpass officiellement nommé président de la Banque mondiale

Une règle tacite veut que la direction de l'institution revienne à un Américain et celle du FMI à un Européen. Malpass, seul candidat présenté, remplace Jim Yong Kim. Ce dernier avait créé la surprise en janvier en annonçant sa démission alors que son second mandat devait le mener jusqu'en 2022 à la tête de la banque.

Plus récemment, interrogé sur ses priorités s'il devait diriger la banque, Malpass avait indiqué qu'il voulait recentrer l'institution sur "le coeur de sa mission" en sortant de la pauvreté les pays les plus pauvres et en réduisant l'accès aux prêts de pays plus développés comme la Chine.