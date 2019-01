L'Antarctique fond toujours plus vite

La fonte annuelle des glaces est environ six fois plus rapide qu’il y a quarante ans, ce qui entraîne une hausse plus importante du niveau des océans.

Toujours plus rapide. Selon un rapport publié lundi dans la revue de l’Académie américaine des sciences (PNAS), la fonte annuelle des glaces en Antarctique se poursuit à une vitesse environ six fois plus importante qu’il y a quarante ans, entraînant la hausse du niveau des océans. "Le rythme de fonte anticipé devrait entraîner une élévation désastreuse de ce niveau dans les prochaines années", prévient Éric Rignot, président de la chaire de système scientifique de la Terre, à l’université d’Irvine (Californie).

Pour arriver à ces conclusions, les auteurs de l’étude ont analysé des photographies aériennes fournies par des avions de la Nasa, ainsi que des images satellite provenant d’autres agences spatiales. Grâce à elles, les scientifiques ont pu déterminer qu’entre 1979 et 1990, le continent blanc avait perdu en moyenne 40 milliards de tonnes de masse glaciaire par an. À partir de 2009, ce rythme s’est encore emballé, en passant à 252 milliards de tonnes chaque année.

Pire que ce qu’on pensait

Sur la période 1992-2017, l’Antarctique a perdu 169 milliards de tonnes de glace par an, ce qui est bien au-dessus des 109 milliards de tonnes annuelles qu’avaient évoquées une équipe internationale de chercheurs, dans une étude publiée l’an dernier.

"La fonte des glaces touche des zones que l’on pensait épargnées." Eric Rignot Université de Californie

En plus d’être plus importante, la fonte des glaces touche également des zones de l’Antarctique que l’on pensait jusqu’alors relativement épargnées. "La région de la terre de Wilkes dans l’est de l’Antarctique a, globalement, contribué de façon importante à la perte de masse même en remontant jusqu’aux années 1980. Cette région est probablement beaucoup plus sensible au climat que ce qui était traditionnellement présumé et c’est important de le savoir, parce qu’elle a davantage de glace que l’Antarctique de l’ouest et la péninsule Antarctique réunies", a expliqué Éric Rignot.

La calotte glaciaire de l’Antarctique de l’est est en effet la plus importante au monde, et contient à elle seule environ la moitié des réserves d’eau douce de la planète. Il faudrait des températures bien supérieures à celles aujourd’hui mesurées pour faire fondre complètement l’Antarctique. Mais si cela devait arriver, il faudrait craindre une élévation de 57 mètres du niveau des océans. À titre de comparaison, les mers ont gagné une vingtaine de centimètres au cours du dernier siècle.

Des océans plus chauds

Mais même sans aller jusqu’à ces extrêmes-là, la situation est plus que problématique. Plusieurs études récentes ont démontré que la température des océans se réchauffait plus rapidement que ce que pensait la communauté scientifique, et a d’ailleurs atteint des records ces dernières années.

Quels que soient les efforts entrepris actuellement pour combattre le changement climatique, le réchauffement des océans va accélérer davantage la fonte des glaces, faisant d’autant plus monter le niveau des mers.