L'Arabie saoudite prête à augmenter sa production pétrolière

Stabiliser le marché pétrolier

"L'Arabie saoudite est prête à utiliser, au besoin, sa capacité de production pour faire face à l'avenir à toute fluctuation du marché", a précisé ce mardi le Conseil des ministres via un communiqué, à l'issue de sa réunion ordinaire. Une capacité de production estimée à 2 millions de barils par jour. Un chiffre déjà annoncé par Donald Trump samedi matin.

Cependant, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont par la suite nuancé ce chiffre en expliquant qu'il s'agissait de ressources qui seraient utilisées "si et quand il sera nécessaire afin d'assurer l'équilibre et la stabilité des marchés." Aussi, en augmentant l'extraction de brut, Riyad entend assurer un équilibre du marché pétrolier "en coordination avec les autres pays producteurs."