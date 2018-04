L'Asie et le Moyen-Orient exécutent à tour de bras

La peine de mort a été appliquée dans 23 États l’an dernier, la Chine détenant le triste record avec des "milliers" d’exécutions. Rejoints par la Guinée et la Mongolie, les pays abolitionnistes sont désormais 106.

Iran, Arabie saoudite, Irak et Pakistan. Ce sinistre quatuor a exécuté à lui seul près de 84% des condamnés à mort en 2017. La Chine, hors catégorie, aurait exécuté l’an dernier le plus grand nombre de prisonniers dans le monde, probablement des milliers, mais il est impossible d’accéder aux données, celles-ci étant classées "secret d’État". C’est ce qui ressort du dernier rapport mondial sur la peine de mort d’Amnesty International publié ce jeudi et dont L’Echo a eu connaissance.