L'Église et l'homosexualité, ce n'est pas encore gagné

C’est le problème, avec les gens que l’on vous vend comme étant progressistes. S’ils ne s’avèrent pas à la hauteur, la déception n’en est que plus amère.

Avouons: cela fait des lustres que l’on n’attend plus quoi que ce soit d’un pape. Mais quand même, celui-ci était censé dépoussiérer l’Église, déplaçant avec lui une brise réformatrice. Sauf que voilà. Dimanche, le pape François a commis un faux pas – sans vouloir blesser qui que ce soit, on veut bien lui laisser ça. Que dirait-il à des parents se demandant si leur progéniture ne serait pas homosexuelle? L’ouverture est là, puisqu’il est question de dialogue, de compréhension et d’acceptation. "Tu es mon enfant, comme tu es."