L'Europe conteste la conversion de Sainte-Sophie en mosquée

Intervention militaire en Syrie, soutien au gouvernement libyen, forages illégaux dans les eaux de Chypre... La politique extérieure de la Turquie inquiète de plus en plus les Européens , au point où ses perspectives d'adhésion à l'Union européenne semblent un lointain souvenir. Une situation que le gouvernement turc relativise.

Le symbole de Sainte-Sophie

La basilique Sainte-Sophie, ou "Hagia Sophia" en turc, était le lieu de couronnement des empereurs byzantins chrétiens . Elle fut convertie en mosquée après la conquête de Constantinople en 1453, avant de devenir un musée en 1935. Vendredi, la plus haute autorité administrative turque a annulé cette décision . Le Président Recep Tayyip Erdogan a annoncé que les prières y recommenceraient sous peu, ce qui a suscité un tollé en Grèce et dans le monde .

"Le temps est venu de dialoguer"

"Il n'y a pas besoin d'avoir une telle confrontation sur Hagia Sophia", tempère Hasan Ulusoy, l'ambassadeur de Turquie en Belgique. "C'est une question judiciaire et nous n'avons jamais dit qu'il ne serait plus possible de visiter le bâtiment." Pour lui, la même problématique se pose avec des mosquées converties en églises. "À Cordoue, une mosquée a été transformée en église. Dans les Balkans, beaucoup de mosquées ont aussi été converties." La décision, selon lui, serait encore susceptible d'appel.