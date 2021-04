L'Europe demande le retrait de l'armée russe à la frontière ukrainienne

La Russie continue à acheminer des milliers de soldats à la frontière ukrainienne et en Crimée, et il ne s'agit pas que de troupes ordinaires. Selon plusieurs sources, ce déploiement s'accompagne d'artillerie, d'hôpitaux de campagne et de réserves. Cette situation inquiète l'Union européenne et ses alliés.

"C'est le déploiement le plus massif auquel on n'ait jamais assisté à la frontière ukrainienne. On n'est jamais à l'abri d'une étincelle."

Il y a quelques jours, le déploiement de troupes russes s'apparentait à un exercice de musculation. Un show de Moscou, alors que des élections ont lieu en septembre et que Vladimir Poutine doit prononcer mercredi son discours sur l'état de l'union. Les mouvements les plus récents indiquent une volonté de faire monter la pression. Une stratégie difficile à percer.

"Risque d'escalade"

"Plus de 150.000 soldats se retrouvent à la frontière et en Crimée. Le risque d'escalade est réel", a révélé lundi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, après la réunion des ministres des Affaires étrangères. "Je ne peux pas vous dire d'où viennent ces informations, mais c'est le déploiement le plus massif auquel on n'ait jamais assisté à la frontière ukrainienne, c'est préoccupant. On n'est jamais à l'abri d'une étincelle." La semaine dernière, les services américains faisaient état de 80.000 militaires russes mobilisés aux portes de l'Ukraine. Aujourd'hui, ils seraient près du double.