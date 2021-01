L'Europe envoie son chef de la diplomatie à Moscou et songe à des sanctions

Les ministres européens des Affaires étrangères ont abordé lundi la situation en Russie, alors que des dizaines de milliers de personnes ont manifesté durant le weekend, à Moscou et à travers tout le pays, pour soutenir l'opposant politique Alexeï Navalny . Ces manifestations, interdites par les autorités, ont été sévèrement réprimées par la police. Plus de 3.700 personnes ont été arrêtées.

"Les détentions de masse et les brutalités policières de ce weekend sont autant de choses qui nous amènent à demander à la Russie la libération de M. Navalny et de tous ses associés", a déclaré Josep Borrell après la rencontre.

Sa visite à Moscou sera l'occasion de " faire passer un message clair sur notre position sur les droits et les libertés avant d'aborder la situation stratégique sur nos relations", a ajouté le chef de la diplomatie européenne. Le Conseil européen abordera la question des relations avec la Russie lors d'un sommet en mars.

L'Union européenne songe à adopter de nouvelles sanctions après l'arrestation d'Alexeï Navalny , survenue lors de son retour à Moscou après cinq mois de convalescence en Allemagne due à un empoissonnement au Novitchok, un poison fabriqué par la Russie. Lors de la réunion, " plusieurs États membres ont demandé quelle serait la bonne réaction concernant M. Navalny et les milliers de personnes arrêtées, mais il n'y a pas eu de proposition concrète sur la table ", a précisé Josep Borrell.

Selon une source diplomatique, l'UE attend de voir l'évolution du procès d'Alexeï Navalny et des manifestations, avant de prendre un décision.

La Belgique se dit "ouverte à toutes les options". "Nous avons toujours plaidé pour conserver un canal de dialogue avec la Russie", explique Sophie Wilmès, la ministre belge des Affaires étrangères. "Néanmoins, la situation peut évoluer très vite et, face à des actions inacceptables au regard de nos valeurs démocratiques et du respect des droits humains les plus élémentaires, nous devons nous tenir prêts, le cas échéant, à prendre toute mesure utile, en ce compris des sanctions supplémentaires."