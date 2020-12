L'Europe offre un nouveau partenariat aux États-Unis

Les ministres des Affaires étrangères européens ont approuvé, ce lundi, un document stratégique préparant le rapprochement de l'Europe et des États-Unis. La Turquie et la Biélorussie étaient aussi à l'ordre du jour d'une réunion chargée.

Les ministres des Affaires étrangères de 27 États de l'Union européenne (UE) ont avancé lundi dans la préparation du rapprochement entre les États-Unis et l'Europe , suite après la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Un large consensus s'est dégagé autour d' un document appelant à "un partenariat stratégique à long terme fort et mutuellement avantageux avec les États-Unis" .

Les offres à Joe Biden sont concrètes. L'UE invite les États-Unis à "lutter ensemble contre la pandémie" de Covid-19, à "assurer une reprise économique verte", à "travailler en étroite collaboration" pour renforcer l'ONU et à œuvrer au multilatéralisme . L'Europe salue l'engagement du président élu Biden de "rejoindre dès que possible l'accord de Paris sur le changement climatique" .

L'UE invite Washington à lutter à ses côtes "contre les menaces hybrides, y compris la désinformation" , avec en ligne de mire les campagnes de désinformation menées par la Russie et la Chine.

Le document insiste aussi sur " l'autonomie stratégique de l'Europe ", une orientation chère aux yeux du président français Emmanuel Macron, censée contrebalancer la relance du lien transatlantique. "Cela n'a rien à voir avec le protectionnisme, il ne s'agit pas de s'écarter de l'Otan", a déclaré Josep Borrell, le Haut représentant de l'UE aux Affaires étrangères. "Mais cela ne nous empêchera pas de développer des capacités afin de mieux défendre nos intérêts et nos valeurs."

Relations avec la Turquie

La relation avec la Turquie était aussi à l'ordre du jour, Ankara se livrant à des provocations dans en mer Méditerranée depuis cet été en procédant à des forages dans les eaux territoriales grecques et chypriotes. L'UE avait donné deux options à la Turquie, la relance d'un dialogue pour solutionner cette situation ou des sanctions économiques. "Nous ne constatons pas de bouleversement profond du comportement de la Turquie , au contraire la situation s'est détériorée, l'évaluation n'est pas positive", a déploré Josep Borrell.

Les chefs d'État ou de gouvernement pourraient décider de prendre des sanctions contre la Turquie lors du prochain sommet, prévu jeudi et vendredi .

La Biélorussie dans le viseur

Les ministres des Affaires étrangères ont également déploré les exactions commises par le régime du dictateur Alexandre Loukashenko en Biélorussie, où une révolte est en cours depuis quatre mois. Plus de 25.000 personnes ont été arrêtées lors de manifestations et plus de 500 cas de torture ont été répertoriés par Amnesty International.