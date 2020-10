L'Europe prépare des sanctions contre Loukachenko

Ce n'est plus qu'une question de temps. "Nous avons convenu de préparer un paquet de sanctions contre Alexandre Loukachenko" , a annoncé Josep Borrell, le Haut représentant de l'UE aux Affaires étrangères. "Hier encore, on a vu que le gouvernement biélorusse a réagi de manière disproportionnée aux manifestations. Les autorités ne sont pas prêtes au dialogue. De nouveaux noms ont été placés sur la liste de sanctions, dont Loukachenko, et nous les avons avalisés".

Lors du sommet des 1er et 2 octobre, les dirigeants européens s'étaient mis d'accord pour sanctionner le régime biélorusse. Plus de 12.000 personnes ont été arrêtées depuis le début de la révolte, en août dernier, et plus de 500 ont subi des actes de torture.