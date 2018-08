L'Iran dévoile un nouvel avion de combat, une copie du F-5 américain

L'Iran a présenté un nouvel avion de chasse pour équiper son armée de l'air. Le pays a aussi exprimé sa volonté de renforcer sa puissance militaire alors que s'accroissent les tensions avec les Etats-Unis et les rivaux régionaux de la république islamique.

L'Iran a dévoilé lundi un nouvel avion de combat de fabrication 100% iranienne, tout en affirmant que ses capacités militaires sont uniquement dissuasives et visent à parvenir à une "paix durable", en pleine tension avec les Etats-Unis sur le dossier nucléaire.

Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, cet avion de chasse dispose d'équipements technologiques "de pointe" , dont des radars polyvalents. L'appareil a été testé avec succès et une démonstration de vol a été diffusée par certains médias officiels.

"Certains pensent que lorsqu'on accroît sa force militaire, c'est qu'on cherche la guerre. Mais nous cherchons plutôt la paix et nous ne voulons pas la guerre", a t-il poursuivi dans ce discours télévisé.

Rohani, président depuis cinq ans et en difficulté sur la plan intérieur, a réaffirmé que l'Iran devait faire preuve de retenue et en même temps de dissuasion, dans une apparente allusion à ses opposants radicaux, qui adoptent un ton plus guerrier vis-à-vis des Etats-Unis.