L'Iran enjoint l'Europe à mettre sur pied un plan économique d'ici fin mai

Garantir le commerce pétrolier

"Pour le moment nous sommes en train de négocier pour voir s'ils peuvent nous fournir un plan qui peut donner de manière effective à l'Iran les avantages de la levée de sanctions et alors, la prochaine étape est de trouver des garanties pour ce plan. Nous avons besoin d'un engagement à la fois légal et politique de la part des participants restants du JCPOA", a affirmé Abbas Araghchi, à l'issue de la rencontre.

Veto sur les missiles balistiques

L'Iran continue à balayer d'un revers de main toute volonté de procéder à un élargissement de l'accord. Elle rejette toute nouvelle négociation sur le programme de missiles, non évoqué dans le document actuel, et n'envisage aucunement son abandon.

"L'Iran n'a pas l'intention d'abandonner son programme balistique. Les Iraniens le considèrent comme un pilier de la sécurité nationale et un puissant instrument de dissuasion", a assuré Nathalie Tocci , conseillère de Federica Mogherin i et directrice de l'Instituto Affari internazionali.

"On ne peut pas mettre en dépendance ces trois paramètres avec la préservation de l'accord nucléaire iranien (...) si on le fait, cela veut dire que nous-mêmes sortons de cet accord parce que l'accord qui existe déjà ne prévoit pas de conditions supplémentaires"

Les dignitaires iraniens avaient d'ailleurs insisté sur le fait qu'il venaient discuter de la préservation de l'accord et non de sujets absents du document.

"On ne peut pas mettre en dépendance ces trois paramètres avec la préservation de l'accord sur le nucléaire iranien parce que si on le fait, cela veut dire que nous-mêmes nous sortons de cet accord parce que l'accord qui existe déjà ne prévoit pas de conditions supplémentaires", a argué le Président russe.

Angela Merkel avait aussi souligné la nécessité d'ouvrir les discussions sur un accord plus large, le texte actuel ne traitant pas tous les points nécessaires selon elle. Elle a affirmé ce jeudi, de concert avec le Premier ministre chinois Li Keqiang, que les deux pays étaient "unis sur le fait que nous ne voulons pas remettre cet accord en cause."

Respect de l'accord par Téhéran

"Jusqu'à présent, Téhéran a décidé de rester dans l'accord et n'a pas repris d'activité, ce qui est à mes yeux un élément fort d'abord de responsabilité de leur part et de crédibilité"

"Je considère que les dernières informations transmises par l'AIEA vont dans la bonne direction et sont réconfortantes. Jusqu'à présent, Téhéran a décidé de rester dans l'accord et n'a pas repris d'activité, ce qui est à mes yeux un élément fort d'abord de responsabilité de leur part et de crédibilité", a commenté Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe avec Vladimir Poutine. "Et l'ensemble des autres signataires ont réaffirmé leur volonté de rester dans l'accord, de le faire exister", a poursuivi le dirigeant français.