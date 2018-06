L'Iran "prêt à un accord" sur la hausse de la production pétrolière

A la veille d'une réunion semestrielle des pays appartenant à l'Opep, l'Iran a annoncé avoir assoupli sa position sur une hausse de la production et s'est déclaré "prêt à un accord."

Vers un compromis?

Contrairement à la position ferme arborée jusqu'alors par l'Iran, le pays ne s'oppose plus à un accord avec les autres pays membres de l'Opep. C'est du moins ce qu'a affirmé ce jeudi le ministre iranien du Pétrole Bijan Namdar Zangeneh. "Nous allons discuter, nous sommes prêts à un accord", a-t-il affirmé à l'issue d'une réunion technique se déroulant à Vienne en présence de certains ministres de l'Opep.

"Le ministre iranien du Pétrole a dit hier que l'Opep avait trop baissé sa production ces derniers mois et devrait de nouveau se conformer davantage aux objectifs convenus"

Enjeu du sommet de l'Opep: déterminer la suite à donner à la politique des quotas de production de pétrole. L'Arabie Saoudite et la Russie sont venus à Vienne en insistant sur la nécessité d'augmenter la production de pétrole et ce, dès le mois de juillet.

Une proposition destinée à répondre à la demande croissante de pétrole brut à l'international et freiner la hausse du prix du pétrole . L'Arabie saoudite espère une réallocation des quotas de production non utilisés par certains pays au sein de l'Opep sans nécessairement remonter les plafonds fixés en 2016.

"La réunion des pays producteurs de pétrole à Vienne semble s'acheminer vers un accord pour une future hausse de la production, maintenant les prix sous pression", a commenté Fiona Cincotta, analyste à City Index. "Le ministre iranien du Pétrole a dit hier que l'Opep avait trop baissé sa production ces derniers mois et devrait de nouveau se conformer davantage aux objectifs convenus", lors de l'accord de 2016, ont précisé de leur côté les analystes de Commerzbank.

Recherche de consensus

En amont de cette réunion technique, l'Iran, l'Irak et le Venezuela avaient fait part de leurs réserves concernant cette proposition craignant un risque de perte de parts de marchés et d'un impact négatif sur les cours.

L'Arabie saoudite a avancé une hausse de la production de pétrole de l'Opep à un million de barils par jour. Un chiffre intermédiaire entre les propositions russe et équatorienne.

"Nous menons des négociations approfondies avec tous les ministres, notamment l'Arabie saoudite et l'Iran, et nous essayons de réduire le fossé entre les deux, dans l'espoir de parvenir à un bon compromis cette après-midi", avait assuré ce jeudi Djabar al Louaïbi, ministre irakien du pétrole.

Le consensus sera néanmoins nécessaire ce vendredi pour parachever la hausse de la production. "Une augmentation est acceptable si elle est justifiée du point de vue de la demande et si elle est acceptée par tous les membres de l'Opep", a déclaré une source au fait de la position iranienne.

Lire plus

Reste à savoir si le projet se concrétisera ce vendredi et l'ampleur de la hausse de la production. Sur ce sujet, les divergences sont encore palpables. Le ministre saoudien de l’Énergie, Khaled al-Faleh a évoqué l'option d'"un million de barils (par jour)" afin d'éviter une pénurie.

En revanche, l'Equateur table davantage sur une augmentation de la production entre 500.000 et 600.000 barils quotidiens. La Russie, qui n'est pas membre de l'Opep, avait avancé le chiffre d'1,5 million de barils par jour. L'Opep tient sa réunion officielle ce vendredi et s'entretiendra ce samedi avec des pays producteurs non membres de l'organisation.