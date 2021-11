L'Otan avertit la Russie de ne rien tenter en Ukraine

L'accumulation de troupes russes à la frontière ukrainienne inquiète de plus en plus les Occidentaux, qui craignent une reprise des hostilités par la Russie dans cette région où un conflit couve depuis l'annexion de la Crimée en 2014.

Le Norvégien a dénoncé " une concentration significative et inhabituelle" de forces russes à la frontière ukrainienne et "une rhétorique agressive". Il a invité Moscou à "la désescalade" et à "reprendre ses relations" avec l'Alliance atlantique.

Des signes "préoccupants"

"La rhétorique négative de hauts fonctionnaires russes sur l'Otan et l'Ukraine approche des niveaux qu'ils n'avaient plus atteints depuis 2014."

Pour certains observateurs, les signes d'une intervention russe à l'est de l'Ukraine se multiplient, même si le Kremlin dément. "La rhétorique négative de hauts fonctionnaires russes sur l'Otan et l'Ukraine approche des niveaux qu'ils n'avaient plus atteints depuis 2014, quand la Russie a annexé la Crimée et envahi l'est de l'Ukraine", confie une source diplomatique. Les renseignements américains et ukrainiens font même état d'une intervention russe prévue pour "les premiers mois de 2022".