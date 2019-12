L'Otan en sommet à Londres sur fond de tensions et d'insultes

L’Otan, réuni ces mardi et mercredi à Londres, devrait lancer un message d’unité pour ses 70 ans. Mais une vive querelle oppose le Président turc Recep Tayyip Erdogan au français Emmanuel Macron depuis l’attaque menée par la Turquie dans le nord de la Syrie contre les Kurdes.

C’est un écrin de verdure en banlieue londonienne abritant une splendide demeure gothique, l’hôtel de Grove, un terrain de golf pour plaire à Donald Trump et une végétation assurant toute discrétion. C’est là que le Premier ministre britannique Boris Johnson a convié les dirigeants des pays alliés de l’Otan pour un sommet marquant les 70 ans de l’Alliance atlantique. La Macédoine du Nord, qui rejoint l’alliance en janvier, sera de la partie.

Tensions entre Paris, Ankara et Washington

"Je m’adresse depuis la Turquie au Président français Emmanuel Macron, et je le redirai à l’Otan. Fais d’abord examiner ta propre mort cérébrale."

Les Alliés entreront dans le vif du sujet mercredi lors d’une courte réunion de quatre heures. Le sujet principal portera sur les déclarations du Président français Emmanuel Macron, pour qui l’Otan serait "en état de mort cérébrale." La France ne digère pas l’opération menée par la Turquie dans le nord de la Syrie contre les Kurdes, couverte par la Maison Blanche. C ette attaque avait profité en premier lieu à Moscou, dont l’armée patrouille désormais dans la région à la place des forces américaines.

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a jeté de l’huile sur le feu vendredi dernier. "Je m’adresse depuis la Turquie au Président français Emmanuel Macron, et je le redirai à l’Otan. Fais d’abord examiner ta propre mort cérébrale" , a-t-il lancé. "Ce ne sont pas des déclarations, ce sont des insultes" , a répliqué l’Élysée.

La Turquie, dont l’armée est la deuxième de l’Otan après celle des états-Unis, est un allié important. Elle abrite, entre autres, une cinquantaine de bombes nucléaires américaines. Or, ces derniers temps elle se rapproche de Moscou par une gestion commune du problème syrien et l’achat de missiles et d’avions de combat russes. Un comportement ambigu dont Washington ne semble se soucier.