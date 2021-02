L'Otan renforce sa mission de formation en Irak pour éviter un retour de Daech

Maintien de la paix en Afghanistan et en Irak, lutte contre le terrorisme djihadiste, financement de l'alliance, bras de fer avec la Russie et la Chine... Les sujets brûlants ne manquaient pas à l'ordre du jour de la réunion par vidéoconférence des ministres de la Défense de l'Otan, mercredi et jeudi. C'était aussi le premier conseil des ministres depuis l'investiture du président des États-Unis Joe Biden.