L'Otan tente de retrouver son unité à Washington

Pour la célébration de ses 70 ans, l’Alliance atlantique a affiché son unité à Washington. Des dissensions persistent néanmoins entre les Etats-Unis et la Turquie. Les 29 États alliés ont réitéré leur solidarité face aux velléités d’expansion russe et chinoise, sans renoncer au dialogue avec ces grandes puissances.

Septante ans après sa naissance, l’Otan, cette alliance militaire hors du commun, la première et la plus ancienne du monde, a confirmé en deux jours de réunions ministérielles à Washington sa nécessité pour protéger l’Occident contre les menaces russe et chinoise.

Créée en 1949 pour répondre à l’URSS, l’organisation militaire a retrouvé son unité face à une puissance qui conserve un même parfum . La Russie caresse toujours ses vieux rêves impériaux, même si le dialogue avec l’Occident est plus fort qu’avant. Il y a dix ans, Moscou matait la Géorgie. En 2014 , elle annexait la Crimée et propageait la guerre dans le Donbass. Aujourd’hui, l’armée russe déploie des missiles SSC8 à portée intermédiaire, vouant aux gémonies le traité INF de 1987. Elle menace entre les dents la Finlande, un pays hors de l’Otan. Viole l’espace aérien des pays Baltes. Un bataillon de trolls à Saint-Pétersbourg distille de la désinformation sur les réseaux sociaux. Les alliés ont aussi évoqué la présence de militaires russes au Venezuela, les Etats-Unis estimant qu’ils n’ont rien à faire dans cette partie du monde.

Des membres rassurés

L’Alliance atlantique a rassuré ses membres plus exposés, les pays Baltes, où sont présents des contingents allemands et belges, et la Pologne où sont déployés les GI’s. "Nous avons pris des mesures de réassurance. Il faut montrer que l’Otan assure une présence suffisante dans ces régions", dit le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders (MR). L’Otan a aussi décidé de renforcer la surveillance aérienne et maritime en mer Noire. "Nous ne voulons pas d’une nouvelle guerre froide", mais l’alliance n’hésitera pas à assurer sa défense, avertit Jens Stoltenberg, "notre approche reste double, dissuasion et dialogue".