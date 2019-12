L'Otan tente de retrouver son unité malgré des querelles entre alliés...

Le sommet de l’Otan s’est déroulé dans une ambiance ternie par des querelles entre la France, les Etats-Unis et la Turquie. Les alliés ont toutefois réaffirmé leur unité.

Septante ans après la fondation de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan), les alliés se sont retrouvés à Londres mercredi pour un sommet consacré à l’unité et aux défis de l’alliance militaire la plus puissante du monde. De vives tensions entre la France, la Turquie et les États-Unis ont gâché la fête.