L'Otan tentera d'éviter la crise au sommet de Bruxelles

Les 29 dirigeants des États de l’Otan se réunissent mercredi et jeudi à Bruxelles. Entre protectionnisme américain et agressivité russe, l’alliance atlantique est à la croisée des chemins.

Au siège de l’Otan à Haren, c’est l’effervescence. Dans quelques jours, le bâtiment à un milliard d’euros, flambant neuf, accueillera son premier sommet. Mercredi et jeudi, les dirigeants des 29 États membres de l’Otan se pencheront sur l’avenir de l’alliance militaire la plus puissante du monde. Il est loin d’être garanti, vu les tensions externes et internes qui pèsent sur elle.