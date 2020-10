L'Otan va créer son premier "centre spatial"

"Ce nouveau centre coordonnera les activités spatiales de l'Otan et protégera ses systèmes spatiaux ", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Voici un an que l'Alliance atlantique a reconnu l'espace comme un domaine opérationnel, au même titre que la mer, la terre, l'air et le cybernétique . Cette initiative répond à des menaces potentielles provenant d'autres grandes puissances.

"La Russie et la Chine développent des capacités qui permettent d'aveugler et de détruire des satellites, ce qui peut avoir des conséquences au niveau militaire", a précisé Jens Stoltenberg. L'Otan compte plus de 2.000 satellites en orbite autour de la terre.