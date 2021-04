L'UE se prépare à fournir une "assistance" à l'Inde débordée par la pandémie

Institué en 2001, ce mécanisme permet aux pays de l'UE participants de coordonner leur aide et de déployer des moyens dans le monde entier en cas de situation d'urgence de grande ampleur à laquelle ne peut pas faire face seule la protection civile d'un pays.

Record mondial de contaminations

L'Inde a recensé dimanche près de 350.000 nouvelles contaminations au coronavirus sur 24 heures, un record mondial, et les autorités locales ont décidé de prolonger d'une semaine le confinement dans la capitale New Delhi.

Les Etats-Unis vont "déployer rapidement un soutien additionnel au peuple de l'Inde et aux héros du système de santé indien".

L'Allemagne se prépare à fournir à l'Inde une aide d'urgence, a déclaré dimanche la chancelière Angela Merkel. Et les Etats-Unis vont "déployer rapidement un soutien additionnel au peuple de l'Inde et aux héros du système de santé indien", a twitté dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Le Pakistan, ennemi traditionnel, a proposé des équipements et fournitures médicaux et son Premier ministre Imran Khan a envoyé sur Twitter ses prières pour "un rapide rétablissement". La pandémie frappe également ce pays voisin qui a rapporté dimanche 157 décès en 24 heures, le plus fort bilan depuis le début de la pandémie